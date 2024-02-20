Не только "Зона интереса": 5 фильмов и сериалов с Кристианом Фриделем для вечернего просмотра

22 февраля в кинотеатрах Украины выйдет историческая драма "Зона интереса", которая в этом году претендует на Оскар сразу в пяти номинациях. Она рассказывает о Холокосте, не показывая ужасы войны или геноцида.

Зато в центре внимания обычная немецкая семья – такая, что стремится к уюту и спокойной, размеренной жизни. Глава этой семьи добросовестно работает ради благосостояния близких, и его не мучают ни сомнения, ни угрызения совести даже несмотря на то, что его работа – это управление концлагерем.

Не пропустите По другую сторону спорта: фильмы и сериалы о легендах футбола, которые стоит пересмотреть каждому

В фильме сыграла немка Сандра Гюллер, которая в течение последнего года превратилась из известной европейской актрисы в звезду мирового масштаба. В частности, ее называют "темной лошадкой" нынешней оскаровской гонки: она претендует на награду за лучшую главную женскую роль – за игру в "Анатомии падения".

Но все же во главе актерского состава "Зоны интереса" стоит именно немецкий актер Кристиан Фридель. И очевидно, что эта работа откроет для него новые горизонты: если до сих пор он снимался в основном в немецком или немецкоязычном кино, то уже теперь стало известно о как минимум одном будущем проекте более широкого масштаба.

"Зона интереса": смотрите онлайн трейлер фильма

Специально к украинской премьере фильма "Зона интереса" Кино 24 подготовило подборку знаковых фильмов и сериалов в карьере исполнителя главной роли. Рассказываем о предыдущих достижениях и творческих планах Кристиана Фриделя в этом материале.

"Белая лента", 2009

Кристиан Фридель дебютировал в кино в 2009 году, когда играл в пьесах различных немецких театров. Это была картина одного из самых известных австрийских режиссеров Михаэля Ганеке ("Пианистка", "Хэппи-энд"). "Белая лента" – это черно-белая притча, которая получила "Золотую пальмовую ветвь" – главную награду Канн, "Золотой глобус" за "Лучший фильм на иностранном языке", а также 2 номинации на Оскар: в категориях "Лучший фильм на иностранном языке" и "Лучшая операторская работа".

События фильма разворачиваются накануне Первой мировой войны. Фридель сыграл школьного учителя, который пытается выяснить, кто стоит за волной насилия, прокатившейся по их счастливой деревне. Вдруг подозрение падает на участников местного церковного хора – детей, которые носят на себе белые ленты как символ чистоты и невинности.

"Белая лента": смотрите онлайн трейлер фильма

"Взорвать Гитлера", 2015

Якісні та видовищні фільми змушують глядача забути про все на світі та затамувати подих в очікуванні нових поворотів сюжету. Пережити справжні пригоди можна і з. Цей сервіс для ігор і ставки на спорт зробить ваш день видовищним і допоможе відчути незабутні емоції та враження від гри.

Это лента Оливера Гиршбигеля, прежде всего известного по оскаровским номинантом "Бункер" о последних днях жизни Адольфа Гитлера в его берлинском убежище накануне завершения Второй мировой войны. "Взорвать Гитлер" же рассказывает о событиях в начале этой войны – покушение на фюрера в ноябре 1939 года.

У Фриделя снова главная роль – он воплотил плотника Георга Эльзера. Именно этот человек был организатором и исполнителем покушения. Это была попытка взорвать Гитлера в мюнхенском пивном зале Бюргербройкелери 8 ноября 1939 года во время выступления фюрера по случаю годовщины Пивного путча. Тот акт закончился неудачей: собранное Эльзером взрывное устройство сработало, но Гитлер поражений не потерпел, ведь покинул зал раньше. Всего 13 минут не хватило герою, чтобы изменить ход истории.

"Взорвать Гитлера": смотрите онлайн трейлер фильма

"Парфюм", 2018

Очень свободная сериальная адаптация знаменитого романа Патрика Зюскинда и фильма "Парфюмер: история одного убийцы" режиссера Тома Тиквера. В отличие от первоисточников, события сюжета разворачиваются в наши дни и в Германии, а не во Франции.

В сериале речь идет о группе друзей (одного из которых и исполняет Фридель), что в свое время экспериментировали с запахами в попытках найти идеальный аромат, способный покорять людей. Через много лет после прекращения их деятельности и даже общения, происходит загадочное убийство девушки, которая входила в эту компанию. Собственно, дальнейшие события – это расследование ряда связанных с этим преступлением дел.

"Парфюм": смотрите онлайн трейлер сериала

"Вавилон-Берлин", 2017 – до сих пор

События сериала Тома Тиквера, основанного на серии книг Фолькера Кучера, – это детективная история, которая разворачивается в Берлине времен Веймарской республики. Сюжет начинается с прибытия в немецкую столицу комиссара полиции Гереона Рата. Он должен помешать обнародованию компромата на одного из политиков, а одновременно расследует ряд связанных дел, за которыми стоят значительно более влиятельные люди, чем это казалось на первый взгляд.

Здесь роль Фриделя сравнительно небольшая – он играет полицейского фотографа. Однако его персонаж раскрывается с каждым сезоном, и быстро становится одним из тех, кому сопереживаешь больше всего.

"Вавилон-Берлин": смотрите онлайн трейлер сериала

"Белый лотос", 3 сезон, 2025

Не так давно отшумел скандал вокруг популярного сериала от HBO, когда в касте третьего сезона появился сербский актер Милош Бикович, что имеет откровенные пропутинские взгляды. Возмущенным украинцам удалось вовремя обратить внимание создателей шоу на эту проблему, и вскоре появилась новость, что Биковича таки лишили роли за его позицию.

А среди тех, кто таки присоединился к продолжению истории об идиллическом курорте, где раскрываются темные стороны отдыхающих и персонала отеля, был и Кристиан Фридель. Детали сюжета пока не разглашаются, но известно, что мужчина оказался в основном актерском составе – в кругу главных героев.

Интересно, что новость о появлении актера в продолжении популярного сериала появилась именно на волне успеха последнего фильма актера – "Зоны интереса": после удачных фестивальной истории, предварительного проката ленты в США и в разгар зимнего сезона наград, который на тот момент принес фильму номинации на Оскар, "Золотой глобус" и BAFTA. Такое внимание к его фигуре своевременно и уместно, учитывая комплименты его актерской работе в рецензиях ряда авторитетных СМИ, в частности The Guardian и Los Angeles Times.