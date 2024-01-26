Министерство иностранных дел Украины также отреагировало. Узнайте, почему поклонники сериала и украинцы протестуют против Милоша Биковича.

Советуем На грани с реальностью: 5 остросюжетных фильмов, снятых по мотивам легендарных компьютерных игр

МИД Украины пристыдил HBO за сотрудничество с Милошем Биковичем

12 января стриминговая компания НВО объявила, что Милош Быкович будет участвовать в съемках американского сериала "Белый лотос", запланированных на февраль 2024 года. После этого объявления актер закрыл свой профиль в соцсетях из-за критики со стороны пользователей за его позицию в отношении Украины.

Министерство иностранных дел Украины также выразило свою реакцию на его участие в съемках третьего сезона популярного сериала НВО "Белый лотос". Ведь это артист, который открыто выражает поддержку аннексии Крыма и полномасштабной войне России в Украине.

HBO, нормально ли для вас работать с человеком, который поддерживает геноцид и нарушает международное право?,

– обратились к телеканалу в МИД Украины.

В своем твите МИД добавил видео, в котором представило доказательства активной поддержки Милошем Биковичем российской политики. Здесь можно увидеть встречу с Путиным, награждение российскими медалями за вклад в культуру, участие в российских телешоу и даже наличие паспорта страны-оккупанта.

Россия приняла меня еще с моего первого визита сюда. Я чувствую себя здесь дома. Я унаследовал российские ценности, и они перекликаются с моими,

– говорил Милош Бикович.

Милош Бикович – сербский актер с российским паспортом

Сербский актер получил российское гражданство в 2021 году. В многочисленных интервью он выражал поддержку аннексии Крыма, аргументируя это тем, что там "проживают русские". В своих заявлениях Милош высказывал мнение, что жители Крыма "сделали свой выбор на референдуме".

В одном из последних интервью Бикович ответил на вопрос о том, действительно ли сербы предпочитают Россию больше, чем русские, говоря, что они "были одним народом" и в сербской крови, как он утверждает, есть "определенная глубокая ностальгия" по России.

Интервью Милоша Биковича: смотрите видео онлайн

В другом разговоре актер высказывал мнение, что в "так называемом цивилизованном мире отсутствуют как демократия, так и человеческие ценности", и одновременно отмечал, что "Россия движется своим путем".

В 2019 году Путин отметил Быковича медалью Пушкина за его вклад в российское искусство и культуру. Актера занесли в базу "Миротворца", и ему был запрещен въезд в Украину.