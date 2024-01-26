Міністерство закордонних справ України також відреагувало. Дізнайтесь, чому прихильники серіалу та українці протестують проти Мілоша Биковича.

Радимо На межі з реальністю: 5 гостросюжетних фільмів, знятих за мотивами легендарних комп'ютерних ігор

МЗС України присоромило HBO за співпрацю з Мілошем Биковичем

12 січня стрімінгова компанія НВО оголосила, що Мілош Бикович братиме участь у зйомках американського серіалу "Білий лотос", запланованих на лютий 2024 року. Після цього оголошення актор закрив свій профіль в соцмережах через критику з боку користувачів за його позицію щодо України.

Міністерство закордонних справ України також висловило свою реакцію на його участь у зйомках третього сезону популярного серіалу НВО "Білий лотос". Адже це артист, який відкрито виражає підтримку анексії Криму та повномасштабній війні Росії в Україні.

HBO, чи нормально для вас працювати з людиною, яка підтримує геноцид і порушує міжнародне право?,

– звернулись до телеканалу в МЗС України.

У своєму твіті МЗС додало відео, в якому представило докази активної підтримки Мілошем Биковичем російської політики. Тут можна побачити зустріч з Путіним, нагородження російськими медалями за внесок у культуру, участь у російських телешоу та навіть наявність паспорта країни-окупанта.

Росія прийняла мене ще з мого першого візиту сюди. Я відчуваю себе тут вдома. Я успадкував російські цінності, і вони перегукуються з моїми,

– казав Мілош Бикович.

Мілош Бикович – сербський актор з російським паспортом

Сербський актор отримав російське громадянство у 2021 році. У численних інтерв'ю він висловлював підтримку анексії Криму, аргументуючи це тим, що там "проживають росіяни". У своїх заявах Мілош висловлював думку, що мешканці Криму "зробили свій вибір на референдумі".

В одному з останніх інтерв'ю Бикович відповів на питання щодо того, чи справді серби віддають перевагу Росії більше, ніж росіяни, кажучи, що вони "були одним народом" і в сербській крові, як він стверджує, є "певна глибока ностальгія" за Росією.

Інтерв'ю Мілоша Биковича: дивіться відео онлайн

У іншій розмові актор висловлював думку, що у "так званому цивілізованому світі відсутні як демократія, так і людські цінності", і водночас зазначав, що "Росія рухається своїм шляхом".

У 2019 році Путін відзначив Биковича медаллю Пушкіна за його внесок у російське мистецтво та культуру. Актора занесли до бази "Миротворця", і йому було заборонено в'їзд до України.