В зоне влияния будет и Украина: Netflix откроет офис в Варшаве

Netflix откроет офис в Варшаве в конце этого года, который будет функционировать как центр Центральной и Восточной Европы. В зону влияния, отметим, попадает и Украина.

В 2016 году Netflix локализовал свой сервис в Польше. Вскоре после этого стриминг стал доступным на румынском, чешском, венгерском, хорватском и украинском языках.

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Netflix откроет офис в Варшаве

Все время они работали с творческим сообществом по всей Центральной и Восточной Европе, чтобы расширить список местных фильмов и сериалов.

"Только в Польше мы инвестировали более 490 миллионов злотых (приблизительно 115 миллионов долларов США) в оригинальные фильмы и сериалы Netflix и создали более 2600 рабочих мест в наших постановках, предоставив возможности актерам, сценаристам, режиссерам", – говорится в заявлении.

По словам представителей, параллельно они постоянно инвестировали в лицензирование многих очень популярных местных игр в Чехии, Румынии, Венгрии и других странах. "Центральная и Восточная Европа также стала стратегическим производственным центром для наших международных шоу: недавно в этом регионе были успешно сняты такие большие фильмы, как Extraction 2 или Shadow & Bone S01", – пишут они.

Как известно, Netflix тесно работал со знаменитыми польскими создателями, чтобы предоставить пользователям в Польше и во всем мире множество польских фильмов и сериалов. Такие сериалы, как The Woods, Sexify, The Mire, а также такие фильмы, как "Дэвид и эльфы", "Сегодня ночью в лесу никто не спит", "Как я полюбила гангстера" и операция "Гиацинт", получившая признание критиков, привлекли внимание зрителей по всему региону и регулярно появлялись в списке лучших проектов Netflix.

Сегодняшний день знаменует собой еще одну веху в нашем путешествии по Центральной и Восточной Европе, приближая нас к нашим участникам и творческим партнерам,

– говорится в заявлении.

Таким образом Netflix откроет офис в Центральной и Восточной Европе в Варшаве в конце этого года, который будет функционировать как центр для региона. В сферу влияния, отметим, попадает и Украина.

Сегодня Netflix имеет свои офисы в Лондоне, Париже, Берлине, Риме, Амстердаме, Мадриде, Стокгольме и Стамбуле.