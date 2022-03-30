У 2016 році Netflix локалізував свій сервіс у Польщі. Незабаром після цього стримінг став доступним румунською, чеською, угорською, хорватською та українською мовами.

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Netflix відкриє офіс у Варшаві

Весь цей час вони працювали з творчою спільнотою по всій Центральній та Східній Європі, щоб розширити список місцевих фільмів та серіалів.

"Тільки в Польщі ми інвестували понад 490 мільйонів злотих (приблизно 115 мільйонів доларів США) в оригінальні фільми та серіали Netflix та створили понад 2600 робочих місць у наших постановках, надавши можливості акторам, сценаристам, режисерам", – йдеться у заяві.

За словами представників, паралельно вони постійно інвестували у ліцензування багатьох надзвичайно популярних місцевих ігор у Чехії, Румунії, Угорщині та інших країнах. "Центральна та Східна Європа також стала стратегічним виробничим центром для наших міжнародних шоу: нещодавно в цьому регіоні було успішно знято такі великі фільми, як Extraction 2 або Shadow & Bone S01", – пишуть вони.

Як відомо, Netflix тісно працював зі знаменитими польськими творцями, щоб надати користувачам у Польщі та у всьому світі безліч польських фільмів та серіалів. Такі серіали, як The Woods, Sexify, The Mire, а також такі фільми, як "Девід і ельфи", "Сьогодні вночі в лісі ніхто не спить", "Як я покохала гангстера" і операція "Гіацинт", що отримала визнання критиків, привернули увагу глядачів по всьому регіону та регулярно з'являвся у списку найкращих проєктів Netflix.

Сьогоднішній день знаменує собою ще одну віху в нашій подорожі Центральною та Східною Європою, наближаючи нас до наших учасників та творчих партнерів,

– йдеться у заяві.

Таким чином, Netflix відкриє офіс у Центральній та Східній Європі у Варшаві наприкінці цього року, який функціонуватиме як центр для регіону. У сферу впливу, зазначимо, попадає й Україна.

Сьогодні Netflix має свої офіси в Лондоні, Парижі, Берліні, Римі, Амстердамі, Мадриді, Стокгольмі та Стамбулі.