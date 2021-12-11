Зрители влюбятся в "Моего любимого врага: откровенное интервью с актерами романтической комедии

Романтическая комедия "Мой любимый враг", основанная на одноименном бестселлере Салли Торн, появилась в украинских кинотеатрах с 9 декабря. Мы поговорили с исполнителями главных ролей – Люси Хейл и Остином Стовеллом о том, как актерам работалось вместе на съемочной площадке и о любимых романтических комедиях.

Романтическая комедия "Мой любимый враг", основанная на одноименном бестселлере Салли Торн, появилась в украинских кинотеатрах с 9 декабря. Наконец фанаты легкой прозы Торн, которая смогла занять свою нишу среди авторов романтической литературы с первым же опубликованным романом, увидели долгожданную картину.

Не пропустите Лучшие комедии о приключениях в Лас-Вегасе и не только: подборка для выходных с друзьями

Стремительный успех книги не могли не заметить в Голливуде и фильм оказался в разработке в 2019-м году. Сюжет остался без изменений: в Нью-Йорке объединяются два издательских дома с очень разной корпоративной культурой, поэтому очень разные сотрудники оказываются в самой настоящей "холодной войне".

В центре этого кошмара каждого HR-отдела – более чем "горячий" конфликт двух незаменимых сотрудников – Люси Гаттон и Джошуа Темплемена. Теперь эти двое еще и претендуют на одно повышение, что заставляет их заключить пари: если один из них получает заветную должность, второй – увольняется. Вот только иногда такая ненависть, становясь уж слишком страстной, несет в себе совсем другой смысл!

Перед украинской премьерой романтической комедии мы поговорили с исполнителями главных ролей – Люси Хейл ("Милые обманщицы", "Правда или действие?") и Остином Стовеллом ("Мост шпионов", "Ловушка-22") об их уже втором после хорора "Остров фантазий" совместном проекте, любимых романтических комедиях и той самой, знаменитой "химии" на экране.



​Кадр из фильма "Мой любимый враг" / Фото VLG.FILM

Интервью с Люси Хейл и Остином Стовеллом

Недавно появились фото со съемок фильма, а затем и трейлер, поклонники романа не перестают хвалить вашу идеальную экранную химию. Известно, что вы были друзьями до съемок, но как вам удалось достичь такого понимания?

Остин Стовелл: Дружба? Не знаю насчет дружбы ... (смеется).

Люси Хейл: (со смехом) Да вы что, мы еле терпели друг друга! Но на самом деле это огромная привилегия для актеров: играть в веселом ромкоме с добрым другом. Я бы даже так сказала: движущая сила фильма – это химия. Публика должна поверить вам, а иначе эти полтора – два часа пройдут зря и это последнее, что хочется создателям фильмов. Я знала, что с Остином нам будет очень весело играть. Наш замечательный режиссер Питер Хатчингс позволял нам импровизировать, менять темп, но мы сразу же были настроены очень серьезно по отношению к первоисточнику. Мы пришли, зная, кто такие Люси Гаттон и кто такой Джош Темплман.

Иногда работа шла настолько позитивно, наше взаимодействие было настолько легким, что невольно задумываешься: "Эй, а мы тут точно деньги получаем за 14-часовые смены, потому что они пролетают незаметно?!".

Остин Стовелл: Нам с Люси действительно очень помогло давнее знакомство – это убрало всю возможную неловкость, а остроумный текст и доверие режиссера помогли найти взаимодействие. Это был очень приятный актерский опыт, поэтому я надеюсь, что и поклонники книги Салли Торн это отметят, и новые зрители.



​Кадр из фильма "Мой любимый враг" / Фото VLG.FILM

Читайте также Чувственная история об исследовании себя, – интервью с Екатериной Горностай о фильме "Стоп – Земля"

Что вас обоих привлекло в проекте?

Остин Стовелл: Я был на отдыхе со всей семьей, когда получил сценарий, Люси уже была в проекте и как актриса, и как продюсер. Это было первым "звоночком", чтобы обратить внимание на проект, я понял, что мне стоит прочитать текст как можно быстрее, к тому же читать его было сплошным удовольствием. Оказывается, что моя жена прекрасно знала, о какой книге идет речь, что еще больше меня убедило – стоит присмотреться повнимательнее. Сценарий мне сразу понравился своим юмором и легкой атмосферой, а еще персонажи "Моего любимого врага" были настоящими людьми, в них не чувствовалось фальши.

Мой персонаж Джошуа – очень интересный герой, с интересной предысторией, которая раскрывает в самом фильме. И их динамика с Люси – правда замечательная.

Люси Хейл: я влюбилась в книгу, помню, что листала какой-то список новых бестселлеров, и меня сразу зацепил синопсис. Я подумала: "Вау! Это звучит одновременно очень современно, и по-хорошему олдскульного". Все мои любимые классические голливудские романтические комедии основаны на духе пререкания между главными героями. Я сразу купила книгу, прочитала и оказалось, что это правда классическая история с современным "твистом", что не могло меня не порадовать. Когда ко мне пришли с предложением присоединиться к проекту – я сразу согласилась, еще сценарий был не готов даже.

Кстати, а какие у вас любимые романтические комедии?

Люсі Хейл: Усі фільми з Сандрою Баллок та Джулією Робертс, а також старі чорно-білі фільми, на кшталт "Римських канікул" з Одрі Хепберн або "У джазі лише дівчата" з Мерилін Монро.

Остин Стовелл: Отличный выбор! От себя добавлю "Неспящие в Сиэтле" – это то еще лидер в нашей семье!

Зимние вечера особенно длинны, если проводить их без SlotoKing . Это онлайн-казино поможет окунуться в атмосферу азартного королевства и предложит вам десятки топовых игр, которые принесут настоящее удовольствие.



Кадр из фильма "Мой любимый враг" / Фото VLG.FILM

Вопрос к вам как к продюсерам фильма: в фильме прекрасная атмосфера рождественского Нью-Йорка, зимней свадьбы, где все это удалось снять во время пандемии?

Остин Стовелл: Фильм удалось снять в США, в Бостоне, Нью-Йорке и его пригороде. Это действительно было большим нравом. Атмосфера больших городов Америки очень специфическая и опытного зрителя обмануть невозможно, они уже знают эти места.

Люси Хейл: ради этого нам пришлось пойти на всевозможные ограничения – постоянные тесты, маски, перчатки, дистанция. Поэтому снимали чуть дольше, чем это было сделано за год до этого. Но время летело незаметно, несомненно.

Выше прозвучало, что герои "Моего любимого врага" лишены фальши. Расскажите о своих героях немного больше? И почему зрители обязательно их полюбят?

Люси Хейл: Моя "кинотезка" Люси Хаттон – прекрасная девушка, но она не идеальна, как и все мы. И именно все стадии ее общения с "заклятым соперником" Джошуа – соперничество, а затем принятие, влюбленность, сомнения заставляют ее подумать о собственных недостатках и чрезвычайной категоричности. Она же уверена, что она само очарование, а оказывается, что еще та "штучка".

У меня нет сомнений, что в эту историю любви обязательно поверят!

Не пропустите Боль и слезы леди Ди: в Украине начался показ фильма "Спенсер" с проницательной Кристен Стюарт

Остин Стовелл: мой герой Джошуа также очень интересный персонаж. Он скрывает свои шрамы за холодностью и самоуверенностью, но если бы Люси так не увлеклась своим праведным гневом, то понял бы гораздо раньше, что он безбожно с ней флиртует и готов раскрыться.

И то, как герои меняются, и то, как складываются их взаимоотношения – это очень милая и яркая история, я верю, что зрители влюбятся в "Моего любимого врага".

Не пропустите романтическую комедию "Мой любимый враг" на больших экранах! Период проката с 9 по 15 декабря 2021 года.

"Мой любимый враг" 2021: смотрите трейлер