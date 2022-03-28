Вручение премии Оскар-2022 стало еще одной площадкой, на которой звездный актер Бенедикт Камбербетч поддержал Украину. Он призвал всех не быть безразличными, ведь война происходит совсем рядом.

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"Мы должны делать больше"

Бенедикт Камбербетч убежден – война в Украине касается каждого независимо от того, в какой части мира он проживает. Нельзя безразлично смотреть на то, как дети скрываются от бомбардировки в театре или как беременные женщины гибнут или травмируются от обстрелов.

Это зверство, и оно у нашей двери. Каждый из нас должен делать больше: открыть свои двери, поделиться комнатой, выделить средства, чтобы помочь 10 миллионам людей, которые ищут у нас спасение,

– призвал звездный актер.

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