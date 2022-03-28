Зверства у нашей двери, – Камбербетч на Оскаре-2022 призвал помочь Украине
Известный британский актер Бенедикт Камбербетч всячески пытается поддержать Украину, противостоящую российским оккупантам. Звезда призывает всех не быть безучастными и помогать украинцам.
Вручение премии Оскар-2022 стало еще одной площадкой, на которой звездный актер Бенедикт Камбербетч поддержал Украину. Он призвал всех не быть безразличными, ведь война происходит совсем рядом.
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"Мы должны делать больше"
Бенедикт Камбербетч убежден – война в Украине касается каждого независимо от того, в какой части мира он проживает. Нельзя безразлично смотреть на то, как дети скрываются от бомбардировки в театре или как беременные женщины гибнут или травмируются от обстрелов.
Это зверство, и оно у нашей двери. Каждый из нас должен делать больше: открыть свои двери, поделиться комнатой, выделить средства, чтобы помочь 10 миллионам людей, которые ищут у нас спасение,
– призвал звездный актер.
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