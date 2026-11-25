Интриги, тайны и громкие разборки, похоже, остались не только в сценарии "Великолепного века". Турецкий шоу-бизнес потряс масштабный скандал, в центре которого оказались сразу несколько звезд популярных сериалов.

Как сообщает Anadolu, среди задержанных – Дениз Чакир и Бурджу Озберк, которых украинские зрители хорошо знают по ролям Шах Султан и Хуриджихан Султан.

Что известно о задержании турецких звезд

Прокуратура Стамбула проводит масштабное расследование, связанное с проституцией, торговлей, поставкой, хранением и употреблением наркотических веществ.

В рамках дела правоохранители издали распоряжение о задержании 35 подозреваемых. По состоянию на 25 ноября полиция задержала 23 человека.

Помимо Дениз Чакир и Бурджу Озберк, в списке оказался и Озджан Дениз – актер, которого украинские зрители помнят по главной роли в сериале "Стамбульская невеста".

Также среди задержанных – телеведущий Мурат Джейлан, модель Джансу Ташкин и другие представители турецкого шоу-бизнеса.

Как отметили в прокуратуре, основанием для задержаний стали свидетельские показания, результаты экспертиз изъятых мобильных телефонов и цифровых материалов, а также показания тайных свидетелей.

Распоряжение о задержании 35 человек было издано в связи с подозрениями в употреблении или хранении наркотических веществ.

В то же время причастность конкретных актеров к другим преступлениям, расследуемым прокуратурой, пока не установлена. Следствие продолжается, а задержание не означает доказательства вины.

Чем известны задержанные актрисы

Дениз Чакир обрела международную популярность благодаря роли властной и амбициозной Шах Султан – сестры султана Сулеймана и одной из соперниц Хюррем.

Бурджу Озберк сыграла Хуриджихан Султан – дочь Хатидже Султан и Ибрагима-паши. Впоследствии актриса стала звездой многочисленных турецких романтических комедий и мелодрам.

Озджан Дениз покорил зрителей ролью Фарука Борана в "Стамбульской невесте", а также построил успешную музыкальную карьеру.

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