Як повідомляє Anadolu, серед затриманих – Деніз Чакир та Бурджу Озберк, яких українські глядачі добре знають за ролями Шах Султан і Хуріджихан Султан.

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Що відомо про затримання турецьких зірок

Прокуратура Стамбула проводить масштабне розслідування, пов'язане з проституцією, торгівлею, постачанням, зберіганням та вживанням наркотичних речовин.

У межах справи правоохоронці видали розпорядження про затримання 35 підозрюваних. Станом на 25 листопада поліція затримала 23 особи.

Серіал "Величне століття" / Фото imdb

Окрім Деніз Чакир та Бурджу Озберк, у списку опинився й Озджан Деніз – актор, якого українські глядачі пам'ятають за головною роллю в серіалі "Стамбульська наречена".

Також серед затриманих – телеведучий Мурат Джейлан, модель Джансу Ташкин та інші представники турецького шоу-бізнесу.

Як зазначили у прокуратурі, підставою для затримань стали свідчення, результати експертиз вилучених мобільних телефонів і цифрових матеріалів, а також показання таємних свідків.

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Розпорядження про затримання 35 осіб видали через підозри щодо вживання або зберігання наркотичних речовин.

Водночас причетність конкретних акторів до інших злочинів, які розслідує прокуратура, наразі не встановлена. Слідство триває, а затримання не означає доведення вини.

Чим відомі затримані актори

Деніз Чакир здобула міжнародну популярність завдяки ролі владної та амбітної Шах Султан – сестри султана Сулеймана й однієї із суперниць Хюррем.

Бурджу Озберк зіграла Хуріджихан Султан – доньку Хатідже Султан та Ібрагіма-паші. Згодом акторка стала зіркою численних турецьких романтичних комедій і мелодрам.

Озджан Деніз підкорив глядачів роллю Фарука Борана у "Стамбульській нареченій", а також побудував успішну музичну кар'єру.

Раніше ми розповідали про те, як зірки серіалу "Величне століття" змінились за 12 років.