Звезда "Дюны" Тимоти Шаламе показал свой образ в роли Вилли Вонки: реакция фанатов
Источник:Инстаграм Тимоти Шаламе
Актер Тимоти Шаламе 10 октября в инстаграме опубликовал свое фото в образе сказочного шоколатье Вилли Вонки. Цилиндр, яркое бархатное пальто и трость – создали для звезды на съемочной площадке в Лондоне, где и снимают приквел "Чарли и шоколадной фабрики" от Warner Bros. Pictures.
О чем будет новый проект
Фильм расскажет историю молодого исследователя Вилли Вонки до открытия всемирно известной шоколадной фабрики. Тимоти Шаламе сыграет знаменитого кондитера, персонажа, которого создал Роальд Даль. В картине будут музыкальные номера, в которых Тимоти придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Поэтому мы ожидаем мюзикл.
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Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки / Фото с инстаграма Тимоти Шаламе
Режиссером картины стал Пол Кинг, известный по серии "Приключения Паддингтона". Продюсером фильма будет Дэвид Хейман, который также продюсировал фильмы о Гарри Поттере для Warners, кроме "Приключений Паддингтона". Премьера ленты о молодом Вилли Вонке запланирована на 17 марта 2023 года.
Кто такой Вилли Вонка
Вилли Вонка – любимый персонаж многих. На большом экране его сначала сыграл Джин Уайлдер в фильме 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", а затем Джонни Депп в фильме 2005 года "Чарли и шоколадная фабрика". Теперь Тимоти Шаламе, номинант на премию Оскар, сыграет молодого кондитера в приквеле.
Актерский состав приквела
Кроме Шаламе, в фильме сыграют:
- Кигэн-Майкл Ки;
- Салли Хокинз;
- Ровен Аткинсон;
- Оливия Колман.
Реакция сети
- "Я никогда так не волновался";
- "Вилли Вонка такой милый";
- "О Боже мой! Тимоти – Вонка. Я тронут";
- "Я буду мечтать об этом сегодня вечером";
- "Кто-нибудь, подайте мой ингалятор. Я не могу с этим мужчиной!";
- "Не забывайте, что произошло с человеком, который вдруг получила все, что хотел";
- "Замечательные новости".