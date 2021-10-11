Звезда "Дюны" Тимоти Шаламе показал свой образ в роли Вилли Вонки: реакция фанатов

Актер Тимоти Шаламе 10 октября в инстаграме опубликовал свое фото в образе сказочного шоколатье Вилли Вонки. Цилиндр, яркое бархатное пальто и трость – создали для звезды на съемочной площадке в Лондоне, где и снимают приквел "Чарли и шоколадной фабрики" от Warner Bros. Pictures.

О чем будет новый проект

Фильм расскажет историю молодого исследователя Вилли Вонки до открытия всемирно известной шоколадной фабрики. Тимоти Шаламе сыграет знаменитого кондитера, персонажа, которого создал Роальд Даль. В картине будут музыкальные номера, в которых Тимоти придется впервые в своей карьере петь и танцевать. Поэтому мы ожидаем мюзикл.

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Тимоти Шаламе в образе Вилли Вонки / Фото с инстаграма Тимоти Шаламе

Режиссером картины стал Пол Кинг, известный по серии "Приключения Паддингтона". Продюсером фильма будет Дэвид Хейман, который также продюсировал фильмы о Гарри Поттере для Warners, кроме "Приключений Паддингтона". Премьера ленты о молодом Вилли Вонке запланирована на 17 марта 2023 года.

Кто такой Вилли Вонка

Вилли Вонка – любимый персонаж многих. На большом экране его сначала сыграл Джин Уайлдер в фильме 1971 года "Вилли Вонка и шоколадная фабрика", а затем Джонни Депп в фильме 2005 года "Чарли и шоколадная фабрика". Теперь Тимоти Шаламе, номинант на премию Оскар, сыграет молодого кондитера в приквеле.

Актерский состав приквела

Кроме Шаламе, в фильме сыграют:

Кигэн-Майкл Ки;

Салли Хокинз;

Ровен Аткинсон;

Оливия Колман.

Реакция сети

"Я никогда так не волновался";

"Вилли Вонка такой милый";

"О Боже мой! Тимоти – Вонка. Я тронут";

"Я буду мечтать об этом сегодня вечером";

"Кто-нибудь, подайте мой ингалятор. Я не могу с этим мужчиной!";

"Не забывайте, что произошло с человеком, который вдруг получила все, что хотел";

"Замечательные новости".