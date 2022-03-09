Звезда фильма "Двенадцать друзей Оушена" Кэтрин Зета-Джонс поддержала украинских женщин

Оскароносная 52-летняя актриса Кэтрин Зета-Джонс вчера, 8 марта, поддержала украинских женщин. Об этом она написала в своем инстаграме и опубликовала фотографии украинских защитниц и матерей.

В российско-украинской войне Украину поддерживает весь мир, а украинцы не падают духом. Мировые звезды показывают, что им не безразлично, что они против войны и против убийства мирных людей. Многие помогают финансово украинским семьям, а некоторые дополняют свой образ желто-синими цветами, находясь в публичных местах.

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В Международный женский день, я хочу выразить свое восхищение смелыми и красивыми женщинами Украины,

– написала она.

Фотографии украинских женщин, которые опубликовала Кэтрин Зета-Джонс / Фото из инстаграма актрисы

Напомним, что с Международным днем ​​борьбы за женские права украинских женщин поздравила и легендарная звезда Дженнифер Энистон.

А сегодня ее коллега из сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун в своем инстаграме актриса опубликовала фотографии со словами поддержки Украины. Кроме того, звезда оставила ссылки на организации, которые финансово поддерживают украинские семьи.

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