Звезда "Короны" и Бенедикт Кембербетч в первом трейлере фильма "Кошачьи мира Луиса Уэйна"

В сети появился локализованный трейлер фильма "Кошачьи мира Луиса Уэйна", в котором главную роль – художника-иллюстратора, который феноменально рисует кошек – сыграл звезда "Шерлока" и "Доктора Стрэнджа" Бенедикт Камбербэтч. Картина основана на реальных событиях.

Что известно о фильме "Кошачьи мира Луиса Уэйна"

Фильм снял режиссер Уилл Шарп, главные роли в картине сыграли Бенедикт Кембербетч, Клер Фой ("Корона"), Андреа Райсборо, Тоби Джонс, а также режиссер Тайка Вайтити и певец Ник Кейв.

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Художник Луис Уэйн жил в Лондоне в 1860-1939 годах и рос старшим ребенком в семье, где у него было пять сестер, одна из которых не вышла замуж. Чтобы прокормить всех, он много работал, иллюстрировал сотни книг для детей.

Открытки с рисунками Уэйна стали популярными. Последние годы художник страдал от шизофрении. Изменение стиля его работ со временем исследуется в учебниках по психиатрии.

Украинский трейлер фильма "Кошачьи мира Луиса Уэйна": смотрите видео

Работа над ролью

Кембербетч подошел к работе над ролью с максимальной серьезностью. Создатель фильма Уилл Шарп рассказал, что актер по несколько часов в день занимался с учителем, чтобы убедительно работать в кадре используя различные техники рисования.

Сам же актер с особым трепетом вспоминает свое участие в съемочном процессе, работе над ролью, а также о своем герое.

Луис Уэйн был чрезвычайно талантливым, а своим эксцентризмом он освещал весь мир. Его любили и уважали несколько поколений, но впоследствии о нем забыли, не в последнюю очередь потому, что он не занимался самопрезентацией – его просто не интересовали такие вещи. И все же справедливость взяла верх – поклонники вспомнили о нем еще при жизни. Хочется верить, что наш фильм продолжит эту традицию и расскажет еще большему количеству людей о многогранном художнике,

– отметил Бенедикт Кембербетч.

Мировая премьера фильма состоялась на Международном кинофестивале в Теллурайде (США). А затем и на международном кинофестивале в Торонто, где Бенедикт Камбербэтч был отмечен почетной наградой за вклад в мировой кинематограф.