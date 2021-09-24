Що відомо про фільм "Котячі світи Луїса Уейна"

Фільм зняв режисер Уілл Шарп, головні ролі у стрічці зіграли: Бенедикт Кембербетч, Клер Фой ("Корона") Андреа Райзборо, Тобі Джонс, а також режисер Тайка Вайтіті та співак Нік Кейв.

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Художник Луїс Вейн жив у Лондоні у 1860-1939 роках та ріс старшою дитиною у родині, де у нього було п'ять сестер, жодна з яких не вийшла заміж. Щоб прогодувати усіх, він багато працював, ілюстрував сотні книг для дітей.

Листівки з малюнками Уейна стали популярними. Останні роки художник страждав від шизофренії. Зміна стилю його робіт з часом досліджується в підручниках з психіатрії.

Український трейлер фільму "Котячі світи Луїса Уейна": дивіться відео

Робота над роллю

Кембербетч підійшов до роботи над роллю з максимальною серйозністю. Творець фільму Уїлл Шарп розповів, що актор по кілька годин на день тренувався з учителем, аби переконливо працювати у кадрі використовуючи різноманітні техніки малювання.

Сам же актор з особливим трепетом згадує свою участь у знімальному процесі, роботі над роллю, а також про свого героя.

Луїс Вейн був надзвичайно талановитим, а своїм ексцентризмом він осяював увесь світ. Його любили й шанували кілька поколінь, але згодом про нього забули, не в останню чергу через те, що він не займався самопрезентацією – його просто не цікавили такі речі. І все ж справедливість взяла верх – шанувальники згадали про нього ще за життя. Хочеться вірити, що наш фільм продовжить цю традицію і розповість ще більшій кількості людей про багатогранного художника,

– зазначив Бенедикт Кембербетч.

Світова прем'єра фільму відбулася на Міжнародному кінофестивалі в Теллурайді (США). А потім і на міжнародному кінофестивалі в Торонто, де Бенедикт Камбербетч був выдзначений почесною нагородою за внесок у світовий кінематограф.

В Україні ж точна дата прем'єри "Котячих світів Луїса Уейна" ще не оголошена.