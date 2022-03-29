26 марта в Лондоне на Трафальгарской площади прошел масштабный антивоенный митинг в поддержку Украины. Его организовал мэр города Садик Хан, сообщает 24 канал.

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Сам лондонский мэр выступил с речью, в которой говорилось, что Лондон бок о бок стоит вместе с Украиной. Кроме этого он пообещал выделить средства для прибывающих в Лондон беженцев.

Эмма Томпсон зачитала стихотворение Шевченко на митинге в Лондоне

В митинге приняла участие киноактриса Эмма Томпсон, которая также является главой комитета, занимающегося беженцами. Она выступила за упрощение процедуры получения визы и украинцев.

Кроме этого, во время своего выступления она зачитала стихотворение Тараса Шевченко "Солнце заходит, горы чернеют…" 1847 года на английском языке.

"Солнце заходит, горы чернеют,

Птичка тихая, поле немеет.

Радуются люди, которые отдохнут,

А я смотрю... и сердцем линь

В темный садик на Украину.

Лину я, лину, думу думаю,

И будто сердце отдыхает.

Чернеет поле, и роща, и горы,

На синее небо выходит звезда.

Ой, звезда! звезда! – и слезы канут.

Сошла ли ты и на Украине?

Или глаза карие тебя ищут

На небе синем? Или забывают?

Когда забыли, хоть уснули,

Про мою долю, чтобы и не слышали".​

Эмма Томпсон зачитала стихотворение Шевченко на митинге в Лондоне: смотрите видео