Звезда мирового кино Пирс Броснан записал видеообращение к украинцам: "Это безумное убийство"

4 марта 2022 , 17:15
Читати новину українською

Источник:

Голос Америки

Ирландский актер Пирс Броснан, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, записал видеообращение к украинцам. В этом ему посодействовала украинская активистка из США.

Актер пожелал как можно скорее остановить войну России против Украины. "Наши молитвы со всеми вами (украинцами – Кино 24)". 

Читайте также Directed by Robert B. Weide: как знаменитый режиссер поддержал Украину

Остановим это безумное убийство. Где человечность в этой ужасной грубости? Наши молитвы со всеми вами. Боже благослови, держитесь, будьте сильны,
– сказал актер Пирс Броснан.

 


Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!

Автор: Наталія Гулій