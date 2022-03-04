Звезда мирового кино Пирс Броснан записал видеообращение к украинцам: "Это безумное убийство"

Ирландский актер Пирс Броснан, наиболее известный по роли Джеймса Бонда, записал видеообращение к украинцам. В этом ему посодействовала украинская активистка из США.

Актер пожелал как можно скорее остановить войну России против Украины. "Наши молитвы со всеми вами (украинцами – Кино 24)".

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Остановим это безумное убийство. Где человечность в этой ужасной грубости? Наши молитвы со всеми вами. Боже благослови, держитесь, будьте сильны,

– сказал актер Пирс Броснан.



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