В своем твитере режиссер опубликовал картинку с титрами Directed by Robert B. Weide и на украинском языке высказался в поддержку Украины.

Читайте также Молимся за всех украинцев, – актер Микки Рурк, который еще 8 лет назад обожал Путина

Я мечтаю, чтобы эти слова появились в небе над Украиной, пока армия Путина отступает в унижении,

– написал Вайд.

Известный ролик с титрами Directed by Robert. B. Weide из его сериала "Уменьши свой энтузиазм" уже давно стал вирусным. Сегодня эту вставку используют многие ютуберы и тиктокеры, чтобы подчеркнуть комичность своих видео. Кроме этого, популярный мем появляется повсюду: в картинках, тату и т.д.

Интересно, что сам Роберт Вайд неоднократно постился из титров сериала. Он даже выпустил мерч Directed by Robert. B. Weide.

Напомним, на своей инстаграм-странице британский актер Люк Эванс также призвал остановить войну России против Украины. Он также опубликовал резкое заявление по поводу российского правления.