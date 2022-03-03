Как сообщает 24 канал, артист опубликовал три поста на своей официальной странице в инстаграмме, посвященные войне России против Украины.

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Первое сообщение Эванса было опубликовано 6 дней назад, 25 февраля, – во второй день вторжения оккупантов на территорию Украины. Сообщение сопровождалось личной позицией актера, в которой он осудил государственное руководство России, назвав "архаической идеологией".

Вот, что делает война, лицо этой женщины показывает боль, страдания и нищету, которые она причиняет невиновным, оказавшимся в центре событий. Все во имя чего? Архаическая идеология и полное игнорирование того, некоторые мы на самом деле, как человеческая раса, в 2022 году!,

– написал Люк Эванс.

Во втором сообщении актер распространил информацию с призывом спасти украинских детей, которые находятся под угрозой вражеских войск вот уже восьмой год.

В третьем он показал видео из Лондона, где видно, как здания Великобритании подсвечены в желто-голубой цвет в знак поддержки Украины.

Напомним, что поддержку Украине уже выразили такие мировые знаменитости: Дженнифер Энистон, Анджелина Джоли, Эштон Кутчер, Дэвид Линч, Сара Джессика Паркер, Флоренс Пью, Марина Мазепа, Дэвид Швиммер, Брайан Кокс, Шеннен Догерти, Джаред Лето, Вера Фармига и другие. Больше читайте здесь.

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