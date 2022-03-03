Як повідомляє 24 канал, артист опублікував три пости на своїй офційній сторінці в інстаграмі, присвяені війні Росії проти України.
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Перший допис Еванса був опублікований 6 днів тому, 25 лютого, – на другий день вторгнення окупантів на територію України. Допис супроводжувався особистою позицієї актора, в якій він засудив державне керівництво Росії, назвавши "архаїчною ідеологією".
Ось, що робить війна, обличчя цієї жінки показує біль, страждання та злидні, які вона завдає невинним, хто опинилися в центрі подій. Все в ім'я чого? Архаїчна ідеологія та повне ігнорування того, дехто ми насправді є, як людська раса, у 2022 році!,
– написав Люк Еванс.
У другому дописі актор поширив інформацію із закликом врятувати українських дітей, які знаходяться під загрозою ворожих військ ось уже 8-ий рік.
У третьому – він показав відео з Лондона, де видно, як будівлі Великобританії підсвічені у жовто-блакитний колір на знак підтримки України.
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