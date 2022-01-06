Звезда "Мстителей" Крис Эванс сыграет режиссера Джина Келли в новом фильме

Новый год только начался, а на рынок выходит очередной громкий проект. Крис Эванс, известный по роли капитана Америки в "Мстителях", сыграет кинозвезду Джина Келли в новом фильме. Название картины и дата премьеры пока неизвестно.

Помимо главной роли в фильме Эванс также будет продюсировать проект вместе с Марком Кассеном. А вот сценарий напишет трехкратный номинант на Оскар – драматург Джон Логан.

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Фильм расскажет о 12-летнем мальчике, который в 1952 году работает на киностудии MGM и начинает верить в свою воображаемую дружбу с легендарной кинозвездой Келли во время работы над новым фильмом.

Новый проект знаменует собой воссоединение Джонсона, Бергмана и звезды MCU Эванса, вместе работавших над хитом "Ножи наголо".

Что известно об актере Крисе Эвансе

Актер всегда находится в центре внимания на съемочной площадке. Так же как SlotoKing среди любителей азартных игр. Это онлайн-казино занимает лидирующие позиции среди украинских аналогов, ведь предоставляет только высококачественный сервис.

Крис Эванс – американский актер, ставший знаменитым благодаря роли Капитана Америки в комикс-экранизациях "Первый мститель" и "Мстители", "Мстители: Война бесконечности". Также известен по лентам "Человек-паук: Возвращение домой", "Фантастическая четверка", "Короли улиц", "Ад", "Сотовый", "Сколько у тебя?". В 2021 году снялся в ленте Netflix "Не смотрите вверх" в роли Питера Ишервелла, а также в "Персонаже" в качестве камео. В этом году Криса ждут такие проекты: "Лайтер" и "Серый человек".