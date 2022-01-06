Крім головної ролі у фільмі, Еванс також продюсуватиме проєкт разом з Марком Кассеном. А от сценарій напише триразовий номінант на Оскар – драматург Джон Логан.

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Фільм розповість про 12-річного хлопчика, який працює над MGM Lot у 1952 році та створює уявну дружбу з легендарною кінозіркою Келлі, який працює над своїм наступним фільмом.

Новий проєкт знаменує собою возз'єднання Джонсона, Бергмана та зірки MCU Еванса, які разом працювали над хітом "Ножі наголо".

Актор завжди перебуває у центрі уваги на знімальному майданчику. Так само як SlotoKing серед любителів азартних ігор. Це онлайн-казино займає провідні позиції серед українських аналогів, адже надає лише високоякісний сервіс.

Що відомо про актора Кріса Еванса

Кріс Еванс – американський актор, який став знаменитим завдяки ролі Капітана Америки в комікс-екранізаціях "Перший месник" і "Месники", "Месники: Війна нескінченності". Також відомий за стрічками "Людина-павук: Повернення додому", "Фантастична четвірка", "Королі вулиць", "Ад", "Стільниковий", "Скільки в тебе?". У 2021 році знявся у стрічці Netflix "Не дивіться вгору" у ролі Пітера Ішервелла, а також у "Персонажі" як камео. Цьогоріч на Кріса чекають такі проєкти: "Лайтер" і "Сіра людина".

Келлі, який працює