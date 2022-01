У зв'язку з наближенням зміни клімату та COVID-19 фільм показує гумористичну, але протверезну картину нашої нинішньої реальності. До речі, українські глядачі після перегляду фільму писали, наче сценарій відзеркалює події в Україні.

"Не дивіться вгору": сюжет і трейлер

Увага, спойлери!

У фільмі Адама Мак-Кея "Не дивіться вгору" йдеться про астрономів, які борються за те, щоб світ серйозно поставився до неминучої катастрофи. Кейт Дібіаскі виявляє, що комета рухається до Землі й має зіткнутися з нею через 6 місяців. Фільм перетворюється у перегони за порятунок світу. Проте виявляється, що президенту, науковій спільноті, засобам масової інформації та значній частині американських громадян – однаково. У шестимісячний термін перед доктором Рендаллом Мінді (Леонардо Ді Капріо) та Кейт Дібіаскі поставлено завдання: врятувати світ, який не вірить, що йому загрожує небезпека. Замість того, щоб закінчити стрічку щасливим голлівудським фіналом, "Не дивиться вгору" завершується повним знищенням планети Земля.

"Не дивіться вгору" 2021: дивіться трейлер

"Не дивіться вгору" вражає зірковим складом, у картині одночасно знялися: Меріл Стріп, Леонардо Ді Капріо та Дженніфер Лоуренс – актори першого плану, а Кейт Бланшетт, Тайлер Перрі, Тімоті Шаламе та Марк Райленс – другого. Персонажі вправно змогли показати весь той абсурд, який часом твориться у світі, сарказм та агресію.

Кейт Дібіаскі – Ґрета Тунберг

Персонаж Дібіаскі (Дженніфер Лоуренс) не є абсолютним віддзеркаленням молодої екоактивістки, яка виступає за протидію глобальному потеплінню та зміні клімату, але у них є багато спільного. Дібіаскі захоплена долею світу та не боїться це показати. Проте, коли персонаж Дженніфер Лоуренс у фільмі сердиться і намагається змусити світ серйозно поставитися до своєї долі, громадяни ігнорують її та перетворюють сказане на мем.

Згадаймо, як у 2018 році Ґрета Тунберг стала об'єктом уваги громадськості. Її щире занепокоєння використовували всі, хто не погоджувався з нею і, так само як Дібіаскі, висміяли за те, що вона виражала щирі емоції, пов'язані з долею планети.



Кейт Дібіаскі та Ґрета Тунберг / Фото Screen Rant

Пітер Ішервелл – Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг

Пітера Ішервелла (Марка Райленса), генерального директора BASH Cellular у "Не дивіться вгору", можна розглядати як прототипа технічних магнатів-мільярдерів, таких як: Ілон Маск, Марк Цукерберг та Джефф Безос. На початку фільму він з’являється в образі чарівного та геніального персонажа, а пізніше надто меркантильним – надає перевагу лише грошам і прибутку від кліматичної кризи. З такою ситуацією сьогодні стикаються найбагатші люди світу, спрямовуючи мільярди доларів на особисті космічні проєкти.



Пітер Ішервелл, Ілон Маск та Марк Цукерберг / Фото Screen Rant

Президент Джейн Орлін – Дональд Трамп

Президент Джейн Орлін (Меріл Стріп) є карикатурою на колишнього президента США Дональда Трампа. У її президенстві є все: від нарцисизму до кумівства. Коли астрологи приходять до неї з новиною про падіння комети, вона легко маніпулює наукою і ставить вище свої бажання. Навіть коли з’являються реальні докази комети, підтверджені наукою, фразу "Не дивіться вгору" вона використовує на мітингах, щоб полегшити сприйняття абощо. Це дуже схоже на політику Трампа, зокрема, як він заперечував і применшував значення пандемії COVID-19.



Джейн Орлін і Дональд Трамп / Фото Screen Rant

Брі Еванті й Джек Бреммер – Ранкове шоу, The New York Times

Брі Еванті (Кейт Бланшетт) та Джек Бреммер (Тайлер Перрі) дуже схожі на всі провідні ранкові шоу, які можна побачити на кожному каналі. Ведучі всіма силами намагаються підняти настрій глядачам та добре провести час. Зокрема, продюсер Адам Мак-Кей в інтерв’ю Vanity Fair наголосив, що шоу New York Herald у "Не дивіться нагору" було натхненне The New York Times.



New York Herald і The New York Times​ / Фото Screen Rant