Про одну з найяскравіших сцен картини чорної комедії Адама Маккея "Не дивіться нагору" вирішили розповісти головні актори. Ролик вийшов на українській фейсбук-сторінці стримінгу.

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Що показали у ролику

У відео можна побачити, як Леонардо Ді Капріо та Дженіфер Лоуренс покадрово розбирають сцену за участю своїх героїв-науковців. Мова йде про сцену, де їхні персонажі фільму сидять у студії ранкового шоу і вони збираються повідомити людству новину про неминучу загибель. Як ми пам'ятаємо, ведучі принижують важливість їхніх фактів та кепкують над ними. Аспірантка Кейт Діб'яскі, героїня Лоуренс, на межі нервового зриву.

За словами Ді Капріо, "він почував себе в кадрі наляканим, бо на нього дивилося добрих півтора десятки камер". До того ж Маккей попросив усіх акторів імпровізувати, аби достовірно спародіювати сучасну культуру телешоу.

Лоуренс відверто розказала, що пропустила через себе страх своєї героїні. Але він виявився настільки сильним, що її героїня була не в змозі впоратися з ним.

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Сюжет фільму "Не дивіться вгору"

Історія розповідає про вчених, які відкривають комету, яка ось-ось зіткнеться із Землею. Вони звертаються до політиків і до преси, щоб урятувати планету. Людство виявляється надто зайнятим суперечками в інтернеті, боротьбою за владу та гонитвою за сенсаціями, щоб відреагувати на реальну загрозу.



Кадр з фільму "Не дивися вгору" / Скриншот фільму

Все, що відомо про фільм "Не дивіться вгору"