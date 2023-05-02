"Говорю, как есть": звезда "Назад в будущее" думает, что не доживет до 80 лет - болезнь прогрессирует

Майкл Джей Фокс, канадско-американский актер и звезда фильмов "Назад в будущее", признался, что становится все труднее жить с болезнью Паркинсона. Он не надеется дожить до глубочайшей старости.

В интервью для шоу CBS Sunday Mornings, Фокс подчеркнул, что важно понимать, что болезнь Паркинсона сама по себе не смертельная, но она может стать тяжелым испытанием для тех, кто с ней борется. Диагноз актеру поставили еще в 30 лет, со временем ситуация только усугублялась.

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Звезда "Назад в будущее" думает, что не доживет до 80 лет

Майкл Джей Фокс также отметил, что с годами симптомы болезни Паркинсона становятся сильнее. Он борется с этим недугом уже более 30 лет.

Это плохо, мать Паркинсона. Для некоторых семей, людей – это кошмар, настоящий ад. Им приходится сталкиваться с реальностью, которую большинство не понимает. Я жив... становится тяжелее и тяжелее, каждый день страдаю, но так оно и есть,

– рассказал он.

Болезнь Паркинсона возникает, когда клетки мозга, производящие дофамин – химическое вещество, координирующее движения – перестают работать или погибают.

Фокс несколько раз падал и испытывал различные травмы. В частности, сломанные кости лица и других частей тела. У него также была доброкачественная опухоль на позвоночнике.

"У меня была операция на позвоночнике через опухоль. Она была доброкачественной, но из-за нее испортилась моя ходьба. А потом я начал ломать части тела. Сломал одну руку, другую руку, локоть. Это самые большие проблемы при Паркинсоне. Вы не умираете от Паркинсона, вы умираете с Паркинсоном. Поэтому я думал о смертности в этом ключе… Я не доживу до 80 лет", – поделился 61-летний актер.



Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее" / Universal Pictures

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Как Фокс живет сейчас

Фокс также сказал: "Я осознаю, как это трудно для людей, для меня, но у меня есть определенный набор навыков, которые позволяют мне справляться с этими вещами, и я понимаю, что мой оптимизм устойчив".

В 2000 году Фокс основал Фонд Майкла Джей Фокса, который направлен на исследование и усовершенствование терапии для тех, кто живет с этой болезнью.

Фонд собрал более 1,75 миллиарда долларов США и спонсировал недавно опубликованное исследование, в котором говорится, что исследователи нашли биомаркер для болезни Паркинсона.

Кроме фильма "Назад в будущее", Фокс также снимался в фильмах "Стюарт Литтл" и "Увидимся вчера", а также в сериалах "Сдержи свой энтузиазм" и "Спин-Сити".

У актера четырех детей от актрисы Трейси Поллан. Ушел на пенсию в 2020 году.