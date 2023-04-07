Звезда "Первых ласточок" сыграет в историческом сериале Netflix – детали

Актер Александр Рудинский, сыгравший Ника в сериале "Первые ласточки", получил роль в новом историческом сериале "Декамерон" от Netflix. Съемки проекта проходят в Италии.

Сериал "Декамерон" рассказывает историю 1348 года, когда наступила "черная смерть" – вторая и самая смертоносная пандемия чумы в истории человечества, унесшая жизни почти 200 миллионов человек. В сериале группа дворян во Флоренции едет на виллу, чтобы выжить во время эпидемии, но их идея перерастает в упорную борьбу за выживание.

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Александр Рудинский сыграет в сериале Netflix

В программе ЖВЛ, Александр Рудинский рассказал, что в проекте Netflix сыграет "отморозка Айлеса Бедита". Сериал будет 8 серий.

Появилась агентка в Европе, и в первый проект, к которому она предложила записаться на самопробу, меня утвердили. Это восьмисерийный исторический сериал. Он называется "Декамерон". Оригинальный сериал Netflix. Съемки продолжаются в Риме. Я играю там отморозку Айлеса Бедита. У меня там шрам на все лицо,

– сказал он.

Отмечается, что Александр Рудинский – единственный актер из Восточной Европы, который участвует в этом проекте. Его гонорар за съемки будет в пять раз больше, чем в Украине.

Александр Рудинский / Фото с инстаграма актера

Напомним, что это не первая англоязычная роль Александра. Ранее он снялся вместе со звездами кино Матиасом Шонартсом ("Девушка из Дании"), Николасом Пиннок ("Марчелла") и Нуми Рапас ("Девушка с татуировкой дракона") в итальянском вестерне "Джанго".

Кроме этого, актер также сыграл в короткометражном фильме Goodbye Golovin канадского режиссера Мэттью Гримарда. Фильм произвел настоящий фурор на престижном кинофестивале Берлинале в Германии.

Украинским зрителям актер известен своими ролями в сериалах "Первые ласточки", "Славяне", "Путешественники" и фильмах "Носорог", "Лучшие выходные", "Деревня на миллион".

В 2018 году Александр Рудинский получил премию в категории "Лучшая комедийная сцена" на международном кинофестивале в США. А в 2020 году на VIII Международной Театральной Премии Академии в Китае звезда "Первых ласточок" одержал победу в номинации "Лучший дебют".