Серіал "Декамерон" розповідає історію 1348 року, коли настала "чорна смерть" – друга та найбільш смертоносна пандемія чуми в історії людства, що забрала життя майже 200 мільйонів людей. У серіалі група дворян у Флоренції їде на віллу, щоб вижити під час епідемії, але їхня ідея переростає у запеклу боротьбу за виживання.

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Олександр Рудинський зіграє в серіалі Netflix

У програмі ЖВЛ, Олександр Рудинський розповів, що у проєкті Netflix зіграє "відморозка Айлеса Бедіта". Серіал матиме 8 серій.

З'явилася агентка в Європі, і в перший проєкт, до якого вона запропонувала записатись на самопробу, мене затвердили. Це восьмисерійний історичний серіал. Він називається "Декамерон". Оригінальний серіал Netflix. Зйомки продовжуються в Римі. Я граю там відморозка Айлеса Бедіта. У мене там шрам на все обличчя,

– сказав він.

Зазначається, що Олександр Рудинський єдиний актор зі Східної Європи, який бере участь у цьому проєкті. Його гонорар за зйомки буде в п’ять разів більший, ніж в Україні.

Олександр Рудинський / Фото з інстаграму актора

Нагадаємо, що це не перша англомовна роль Олександра. Раніше він знявся разом із зірками кіно Матіасом Шонартсом ("Дівчина з Данії"), Ніколасом Піннок ("Марчелла") та Нумі Рапас ("Дівчина з татуюванням дракона") в італійському вестерні "Джанго".

Крім цього, актор також зіграв у короткометражному фільмі Goodbye Golovin канадського режисера Меттью Грімарда. Фільм здійснив справжній фурор на престижному кінофестивалі Берлінале в Німеччині.

Українським глядачам актор відомий своїми ролями в серіалах "Перші ластівки", "Слов’яни", "Подорожники" та фільмах "Носоріг", "Найкращі вихідні", "Село на мільйон".

У 2018 році Олександр Рудинський отримав премію у категорії "Найкраща комедійна сцена" на міжнародному кінофестивалі в США. А у 2020 році на VIII Міжнародній Театральній Премії Академії у Китаї зірка "Перших ластівок" здобув перемогу в номінації "Найкращий дебют".