Актриса, которая для украинских граждан больше известна как звезда сериала "Секс и город", заявила о своей поддержке Украины в российско-украинской войне. Сара запостила украинский флаг и призвала подписчиков помочь госпиталям и организациям, которые заботятся о раненых гражданских и военных Украине.

К слову Дженнифер Энистон, у которой 39,9 миллиона подписчиков, поддержала Украину и помогла беженцам

Также артистка обратилась с просьбой поделиться с ней информацией о том, как можно напрямую помочь беженцам, вынужденным покинуть Украину в результате военной российской агрессии.

В галерее фотографий, которые Паркер прикрепила к сообщению, была фотография украинских военных, держащих сине-желтый флаг Украины.

Украинские военные держат государственный флаг / Фото с инстаграммы Сары Джессики Паркер

Какие еще мировые звезды поддержали украинский народ во время жестокой войны – читайте здесь.

А также фото архитектурного сооружения, на днях во многих странах, в частности, в США, подсвечивали в знак поддержки украинского населения в российско-украинской войне и осуждали агрессию России.



Самое высокое здание Нью-Йорка подсветили в сине-желтых цветах / Фото из инстаграма актрисы