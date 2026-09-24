Как сообщает 24 Канал, на архивных кадрах Лэнг – молодая блондинка с длинными волосами и очень "голливудской" внешностью 70-х годов. Именно этот образ стал одним из самых известных в ее ранней карьере.



Джессика Ленг / Фото из открытых источников



На момент съемок актрисе было 26 лет. До этого она жила в Париже, а после возвращения в Нью-Йорк начала посещать актерские курсы и работала официанткой. Впоследствии модельное агентство сообщило ей, что продюсер Дино Де Лаурентис ищет неизвестную актрису для новой версии "Кинг-Конга".

Ее сначала даже не хотели снимать



Джессика Лэнг / Фото: открытые источники



Лэнг прилетела в Лос-Анджелес на кинопробы, но первая встреча прошла крайне коротко. По словам актрисы, в MGM на нее просто взглянули – и "не заинтересовались". Ее агент настоял, чтобы продюсеры хотя бы сняли пробный материал. После просмотра они изменили решение и пригласили Ленг в фильм.

"Кинг-Конг" сделал ее известной

"Кинг-Конг" стал актерским дебютом Лэнг. Де Лорентис даже предсказывал, что она станет "новой Мэрилин Монро". Правда, после премьеры все оказалось не так сказочно: сама актриса вспоминала, что критики отнеслись к ней прохладно, а следующих больших предложений пришлось ждать несколько лет.



Джессика Лэнг в фильме "Кинг-Конг" / фото imdb



Зато потом карьера резко пошла в гору. Лэнг получила номинации на "Оскар" за фильмы "Фрэнсис" и "Сладкие сны", а десятилетие спустя открыла себя для нового поколения зрителей благодаря телевидению.

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