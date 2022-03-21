Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала видео с разрушенными украинскими городами
21 марта 2022 , 11:44Читати новину українською
Источник:инстаграм Кэтрин Винник
Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник снова поддержала Украину. У себя в инстаграме она опубликовала видео "Это Украина", в котором показала разрушенные украинские города.
С первого дня войны родившаяся в Украине Кэтрин Винник поддерживает родину. Недавно она публиковала видео с российскими пленными, обращение Президента Украины и советовала к просмотру фильм "Зима в огне".
Читайте Преступник и дьявол руководит Россией, которая когда-то была великой – Ада Роговцева
Кроме этого, актриса обнародовала ролик с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей.
Это моя страна. Мои люди. Прямо сейчас,
– говорит в ролике Винник.