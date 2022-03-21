Звезда "Викингов" Кэтрин Винник опубликовала видео с разрушенными украинскими городами

Голливудская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник снова поддержала Украину. У себя в инстаграме она опубликовала видео "Это Украина", в котором показала разрушенные украинские города.

С первого дня войны родившаяся в Украине Кэтрин Винник поддерживает родину. Недавно она публиковала видео с российскими пленными, обращение Президента Украины и советовала к просмотру фильм "Зима в огне".

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Кроме этого, актриса обнародовала ролик с разрушенными украинскими городами, кадрами ужасной войны и пострадавших детей.

Это моя страна. Мои люди. Прямо сейчас,

– говорит в ролике Винник.