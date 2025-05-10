Ничего не чураюсь, – звезда "Женского доктора" Андрей Исаенко ответил, почему не на фронте

Актер Андрей Исаенко не служит в армии, поэтому часто слышит этот вопрос в свою сторону. Он рассказал, как в 2022 году его отказали мобилизовать, и как реагирует на упреки.

Андрей Исаенко признался, что старается не читать и не обращать внимание на негативные комментарии. Об этом актер рассказал в интервью Кино 24.

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Звезда "Женского доктора" вспомнил, что ходил в военкомат в начале полномасштабной войны. Тогда ему отказали и сказали, что он больше приносит пользы в тылу. Сейчас актер продолжает заниматься волонтерской деятельностью.

В 22-м, когда началось полномасштабное вторжение, я пошел в военкомат, не дожидаясь повестки. И учитывая мою волонтерскую деятельность, мне сказали, что здесь я больше пользы принесу, чем там. Я продолжил заниматься волонтерством и культурной деятельностью, и считаю, что это на самом деле сейчас важно. Не чураюсь ничего: если бы сказали – иди на фронт, я бы пошел,

– подчеркнул Андрей Исаенко.

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Добавим, около месяца назад дом Андрея Исаенко пострадал от российского дрона. Сейчас в доме нет газа, но работы продолжаются. Актер признался, что не планирует никуда переезжать.

"У нас до сих пор нет газа. Соответствующие службы что-то делают, работы идут, но пока нет. У нас дом длинный, прилетело в первый подъезд, а мы живем в 8-м – это нам еще повезло, потому что не так было ощутимо и громко, как у соседей", – отметил Исаенко.