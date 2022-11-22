"Мне повезло, что я жива": звезда "Знакомства с родителями" поборола редкую форму рака
Источник:The Hollywood Reporter
Актриса Блайт Даннер, являющаяся матерью Гвинет Пэлтроу, рассказала, что достигла ремиссии после борьбы с раком полости рта. В 2002 году эта болезнь унесла жизнь ее мужа Брюса.
В интервью журналу People актриса сказала: "Теперь я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что я жива". Однако ее мужчина, голливудский режиссер Брюс Пэлтроу, скончался в 2002 году после нескольких лет борьбы с раком полости рта.
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Актриса Блайт Даннер поборола рак
79-летняя звезда "Знакомства с родителями" сказала, что у нее диагностировали аденоидно-кистозную карциному, редкую форму рака полости рта. Сначала она скрывала новости от своих детей, в частности, от Гвинет Пэлтроу – оскароносной актрисы. "Я хотела быть просто матерью и не хотела, чтобы они беспокоились", – рассказала она.
В 2020 году Даннер после лучевой и химиотерапии перенесла третью операцию по удалению раковой ткани, что позволило ей выйти в ремиссию. Сейчас она занимается защитой интересов Фонда рака полости рта, который повышает осведомленность о раке полости рта и ротоглотки, который ежегодно поражает около 54 000 американцев и в среднем ежегодно приводит к 9 750 смертям.
Даннер по-философски отнеслась к смерти своего мужа перед ее собственной борьбой с раком полости рта и его собственным влиянием на ее семью.
Я думаю, что мы все стали как-то сильнее. Это какая чушь — эта болезнь и это жизнь. Но у меня была карьера, отличные дети и любящий мужчина. Я очень благодарна,
– сказала она.
Брюс, Блайт и Гвинет Пелтроу / FOX
Что известно о Блайте Даннере
- Американская актриса родилась в Филадельфии в 1943 году;
- Дебютировала по телевидению в 1970 году. Тогда стала лауреаткой премии Тони за роль в бродвейской пьесе "Эти вольные бабочки";
- В 1969 году вышла замуж за режиссера Брюса Пэлтроу. От него Даннер родила дочь Гвинет, ставшую популярной актрисой и сына Джейка , занявшегося режиссурой;
- Сыграла в таких сериалах: "Коломбо", "МЭШ", "Ребро Адама", и в таких фильмах: "1776", "Любя Молли", "Мир будущего", "Повелитель приливов", "Вонг Фу, с благодарностью за всё! Джули Ньюмар" и "Секретные материалы: Борьба за будущее";
- Наиболее известна по роли Дины Бернс, супруги персонажа Роберта Де Ниро, в фильмах "Знакомство с родителями" (2000 год) и "Знакомство с Факерами" (2004 год). В декабре 2010 года вышел триквел "Знакомство с Факерами 2", где Блайт Даннер также сыграла свою героиню;
- С 2004 по 2006 год она играла роль Изабелль Хаффстодт в телесериале "Доктор Хафф", за которую получила две премии Эмми.