"Мені пощастило, що я жива": зірка "Знайомства з батьками" поборола рідкісну форму раку
Джерело:The Hollywood Reporter
Актриса Блайт Даннер, яка є матір’ю Гвінет Пелтроу, розповіла, що досягла ремісії після боротьби з раком порожнини рота. У 2002 році ця недуга забрала життя її чоловіка Брюса.
В інтерв'ю журналу People актриса сказала: "Тепер я почуваюся добре. Мені пощастило, що я жива". Однак її чоловік, голлівудський режисер Брюс Пелтроу, помер у 2002 році після кількох років боротьби з раком ротової порожнини.
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Актриса Блайт Даннер поборола рак
79-річна зірка "Знайомства з батьками" сказала, що у неї діагностували аденоїдно-кістозну карциному, рідкісну форму раку ротової порожнини. Спочатку вона приховувала новини від своїх дітей, зокрема від Гвінет Пелтроу – оскароносної актриси. "Я хотіла бути просто матір’ю й не хотіла, щоб вони хвилювалися", – розповіла вона.
У 2020 році Даннер після променевої та хімієтерапії перенесла третю операцію з видалення ракової тканини, що дозволило їй вийти у ремісію. Зараз вона займається захистом інтересів Фонду раку порожнини рота, який підвищує поінформованість про рак порожнини рота та ротоглотки, який щорічно вражає близько 54 000 американців і в середньому щорічно призводить до 9 750 смертей.
Даннер по-філософськи поставилася до смерті свого чоловіка перед її власною боротьбою з раком ротової порожнини і його власним впливом на її родину.
Я думаю, що ми всі стали якось сильнішими. Це якась нісенітниця — ця хвороба і це життя. Але в мене була кар'єра, чудові діти та люблячий чоловік. Я дуже вдячна,
– сказала вона.
Брюс, Блайт та Гвінет Пелтроу / FOX
Що відомо про Блайт Даннер
- Американська актриса, народилася в Філадельфії у 1943 році;
- Дебютувала на телебаченні у 1970 році. Тоді стала лауреаткою премії Тоні за роль у бродвейській п'єсі "Ці вільні метелики";
- У 1969 році одружилася з режисером Брюсом Пелтроу. Від нього Даннер народила доньку Гвінет, яка стала популярною актрисою та сина Джейка, який зайнявся режисурою;
- Зіграла у таких серіалах: "Коломбо", "МЕШ", "Ребро Адама", і у таких фільмах: "1776", "Люблячи Моллі", "Світ майбутнього", "Повелитель припливів", "Вонг Фу. З подякою за все, від Джулії Ньюмар" і "Секретні матеріали: Боротьба за майбутнє";
- Найбільш відома за роллю Діни Бернс, подружжя персонажа Роберта Де Ніро, у фільмах "Знайомство з батьками" (2000 рік) і "Знайомство з Факерами" (2004 рік). У грудні 2010 року вийшов триквел "Знайомство з Факерами 2", де Блайт Даннер також зіграла свою героїню;
- З 2004 по 2006 рік вона також грала роль Ізабелль Хаффстодт в телесеріалі "Доктор Хафф", за яку отримала дві премії Еммі.