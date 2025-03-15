Стали полной неожиданностью: 5 самых громких разводов актерских пар

Хотелось бы, чтобы каждая пара жила в браке "долго и счастливо", однако реальность бывает другой. Часто звездные пары как создаются, так и завершаются в короткие сроки. Но даже те союзы, которые живут вместе много лет, могут распадаться.

Кино 24 расскажет о громких разводах актерских пар, которые обсуждали все. Эти звезды, которые стали знаменитыми на весь мир, не смогли построить крепкую семью.

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Брэд Питт и Анджелина Джоли

Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились в 2004 году на съемках фильма. Они поженились в 2014 году во Франции после почти 10 лет отношений. У пары в браке появилось шестеро детей, из которых трое приемных.

В 2016 году Джоли подала на развод, ссылаясь на "непримиримые разногласия". Основным конфликтом стало опекунство над детьми. Развод официально завершился в 2019 году, но судебные споры относительно опеки и совместных активов продолжались еще долго.



Брэд Питт и Анджелина Джоли / Фото Getty Images

Джонни Депп и Эмбер Херд

Пара познакомилась во время съемок фильма "Ромовый дневник" в 2011 году. Они закрутили роман через три года, – к тому времени Джонни Депп разошелся с Ванессой Паради. В 2015 они поженились на Багамах.

Но уже через год Эмбер Херд подала на развод с громкими заявлениями о физических и словесных оскорблениях со стороны мужа. Их разрыв завершился в январе 2017 года, но судебные тяжбы по клевете продолжались много лет спустя.



Эмбер Херд и Джонни Депп / Фото Getty Images

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Актерская пара прожила около 10 лет в браке, они стали родителями троих детей. Бен и Дженнифер познакомились на съемочной площадке в 2000 году и начали встречаться в 2004. Пара поженилась через год на островах Теркс и Кайкос. В 2015 году прогремела новость об их разводе. Некоторое время в сети ходили слухи, якобы Аффлек закрутил роман с няней.



Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер / Фото Getty Images

Том Круз и Кэти Холмс

Том Круз и Кэти Холмс начали встречаться в 2005 году, и уже в том же году Круз сделал ей предложение. Они поженились 18 ноября 2006 года в Италии. В браке родилась их дочь Сури.

Поговаривают, что причиной развода пары была чрезмерная приверженность Тома Круза к сайентологии и желание привлечь к организации их юную дочь.



Том Круз и Кэти Холмс / Фото Getty Images

Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс

Одна из самых крепких голливудских пар познакомилась в 1995 году. Несмотря на разницу в возрасте, менее чем за год они поженились, впоследствии стали родителями. Хью и Деборра поздравляли друг друга со всеми праздниками и не боялись публичности. Но уже в 2022 году мир ошеломила новость об их разводе.



Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс / Фото из инстаграма Хью Джекмана