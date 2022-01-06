Звездный уик-энд: комедия с Олей Поляковой и DZIDZIO уже собрала 10 миллионов гривен в прокате

Семейная новогодне-рождественская комедия "Звезды по обмену" вышла в широкий прокат 1 января 2022 года. Уже в первый уик-энд фильм посмотрели в кинотеатрах более 85 000 зрителей.

Созданием фильма занялись FILM.UA Group и Secret Service Entertainment. Главные роли в комедии исполнили певица Оля Полякова и лидер группы DZIDZIO Михаил Хома.

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Что известно о фильме "Звезды по обмену"

Для Оли Поляковой "Звезды по обмену" стали уже не первым опытом съемки в полнометражных фильмах, однако в этот раз певица попробовала для себя новую роль, а также стала сопродюсером фильма.

Уже с 1 января прокат фильма стартовал в кинотеатрах по всей Украине с рядом допремьерных показов 30-31 декабря 2021 года.

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Создатели фильма уверяют, что им удалось выполнить свою основную миссию – удовлетворить потребность украинского зрителя в интересном контенте на период празднований. Они ссылаются на множество положительных отзывов и успех фильма в кинопрокате. По последним подсчетам, количество проданных билетов уже пересекло отметку в 85 000, а кассовые сборы фильма составляют более 10 168 854 гривен.

Трейлер "Звезды по обмену": смотрите видео онлайн

Фильм снят в сотрудничестве KINOROB (входит в состав FILM.UA Group) и Secret Service Entertainment при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.