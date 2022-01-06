Створенням фільму зайнялися FILM.UA Group та Secret Service Entertainment. Головні ролі в комедії виконали співачка Оля Полякова та лідер гурту DZIDZIO Михайло Хома.

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Що відомо про фільм "Зірки за обміном"

Для Олі Полякової "Зірки за обміном" стали вже не першим досвідом знімання у повнометражних фільмах, проте цього разу співачка спробувала для себе нову роль, а також стала співпродюсеркою стрічки.

Уже з 1 січня прокат фільму стартував в кінотеатрах по всій Україні з низкою допрем’єрних показів 30-31 грудня 2021 року.

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Творці фільму запевняють, що їм вдалося виконати свою основну місію – задовольнили потребу українського глядача в цікавому контенті на період святкувань. Вони посилаються на велику кількість позитивних відгуків та успіх фільму в кінопрокаті. За останніми підрахунками кількість проданих квитків вже перетнула позначку у 85 000, а касові збори фільму становлять понад 10 168 854 гривні.

Трейлер "Зірки за обміном": дивіться відео онлайн

Цікавий факт! Фільм знято у співпраці KINOROB (входить до складу FILM.UA Group) та Secret Service Entertainment за підтримки Державного агентства України з питань кіно.