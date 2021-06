"Люблю тебя навсегда": звезды перезапуска "Секс в большом городе" сделали совместное фото

Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис сделали совместное фото на съемочной площадке перезапуска популярного сериала в Нью-Йорке. Снимком поделилась актриса Сара Джессика Паркер на своей странице в инстаграме.

Первая серия культового сериала вышла на экраны в июне 1998 года.

Перезапуск сериала HBO Max будет называться And Just Like That. Его будут снимать под руководством Майкла Патрика Кинга.

And Just Like That будет иметь 10 серий. Понятно, что не все актеры вернутся к своим ролям. О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс в большом городе" – читайте в нашем материале, который мы писали ранее.

Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов,

– подписала фотографию в инстаграме Сара Джессика Паркер.

Кристин Дэвис, кстати, прокомментировала этот пост словами: "Люблю тебя навсегда".

Напомним, что в последний раз зрители видели персонажа Синтии Никсон во второй части "Секс в большом городе".

Сюжет заканчивается тем, что юристка-карьеристка мирится со своим мужем Стивом после его романа. Вполне вероятно, что в новых эпизодах создатели объяснят, была ли терапия эффективной и не развелась ли пара, имеющая общего сына.

Сара Джессика Паркер ранее в своем инстаграме сообщала, что следующее шоу без нее не обойдется. Она опубликовала тизер о будущем сериала и рассказывала различным СМИ о подробностях. В интервью Vanity Fair Паркер сообщила, что тема COVID-19 будет частью сюжетной линии.

Искренняя и очаровательная Шарлотта в лице Кристин Дэвис, – третья из девичьей компании "Секс в большом городе", также вернется в новых сериях. В фильмах Шарлотта стала домохозяйкой, поэтому можно ожидать, что перезапуск затронет тему ее двоих детей, Лили и Роуз, а также брака с мужем Гарри.

Кристин Дэвис также опубликовала несколько кадров, на которых изображена гардеробная звезд.