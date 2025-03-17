В один день проснулись популярными: где сейчас и как изменились актеры культового сериала "Школа"

В 2018 году на экраны вышел украинский сериал "Школа", который быстро завоевал сердца подростков по всей стране. Эта лента рассказывала о жизни современных школьников, их проблемах, дружбе, любви и борьбе за место под солнцем в мире взрослых.

Актеры, сыгравшие главные роли, стали настоящими звездами. Их начали узнавать на улицах, а социальные сети буквально взорвались от новых подписчиков. С тех пор прошло немало лет, поэтому в материале Кино 24 рассказываем, где сейчас актеры сериала "Школа" и как изменилась их жизнь.

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Где сейчас актеры сериала "Школа"

Ирина Кудашова

Ирина Кудашова – одна из тех актрис, которая осталась в киноиндустрии и после завершения проекта "Школа". Хотя сначала Ира планировала стать журналисткой, профессия актрисы оказалась для нее значительно ближе и интереснее. Она нашла свое призвание на сцене и в кино, и с тех пор активно развивается в этой сфере.

Сейчас Ирина продолжает сниматься в различных проектах, играя как в театральных постановках, так и в новых фильмах и сериалах. Одной из самых больших ее ролей стала главная роль в фильме "Вкус свободы", который, кстати, вышел на Netflix и получил внимание международной аудитории. Эта роль стала важным этапом в ее карьере, подтвердив, что она способна успешно работать на большом экране.

Один из последних сериалов, в котором Ирина сыграла заметную роль, – это новый детективный сериал "Ключи от правды".

Анна Тринчер

Анна Тринчер, в отличие от Ирины Кудашовой, изначально училась на актрису, однако после завершения работы в "Школе" она сделала выбор в пользу сцены и музыки. После проекта она посвятила себя карьере певицы, и уже успела получить известность в музыкальной индустрии.

Анна не только продолжает развивать свою карьеру, но и пережила личные изменения. Она вышла замуж за скандального блогера Волошина, но их брак не продержался долго, и пара рассталась. Однако эти события не стали помехой ее развитию как артистки.

Сейчас Тринчер выпускает одни из самых хитовых треков в Украине, которые регулярно покоряют топ чарты. Ее песни всегда находят отклик у слушателей и занимают ведущие позиции в музыкальных рейтингах.

Кроме музыкальной карьеры, Анна активно развивает свой блог, где делится с подписчиками моментами своей жизни и мыслями. Она также занимается личным развитием, работая над своей психологической и физической формой, и становится примером для тех, кто стремится к самосовершенствованию.

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко, подобно Анне Тринчер, решила посвятить свою жизнь музыкальной карьере после участия в "Школе". Она активно развивает себя как певица, экспериментируя с различными жанрами и звуками, и ее творчество постепенно приобретает популярность среди слушателей.

Недавно Мария приняла участие в национальном отборе на Евровидение, что стало важным этапом в ее карьере. Многие прогнозировали Маше победу благодаря ее таланту и харизме, а также сильному выступлению на сцене. Однако, несмотря на большие ожидания, она не получила первое место. Это не стало для нее концом пути, а лишь стимулом для дальнейшего развития.