Актори, що зіграли головні ролі, стали справжніми зірками. Їх почали впізнавати на вулицях, а соціальні мережі буквально вибухнули від нових підписників. З того часу минуло чимало років, тому у матеріалі Кіно 24 розповідаємо, де зараз актори серіалу "Школа" та як змінилось їхнє життя.

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Де зараз актори серіалу "Школа"

Ірина Кудашова

Ірина Кудашова – одна з тих акторок, яка залишилася у кіноіндустрії й після завершення проєкту "Школа". Хоча спочатку Іра планувала стати журналісткою, професія акторки виявилася для неї значно ближчою та цікавішою. Вона знайшла своє покликання на сцені та в кіно, і з того часу активно розвивається в цій сфері.

Зараз Ірина продовжує зніматися в різних проєктах, граючи як у театральних постановках, так і в нових фільмах і серіалах. Однією з найбільших її ролей стала головна роль у фільмі "Смак свободи", який, до речі, вийшов на Netflix і здобув увагу міжнародної аудиторії. Ця роль стала важливим етапом у її кар'єрі, підтвердивши, що вона здатна успішно працювати на великому екрані.

Один з останніх серіалів, в якому Ірина зіграла помітну роль, – це новий детективний серіал "Ключі від правди".

Анна Трінчер

Анна Трінчер, на відміну від Ірини Кудашової, від самого початку навчалась на акторку, проте після завершення роботи в "Школі" вона зробила вибір на користь сцени та музики. Після проєкту вона присвятила себе кар'єрі співачки, і вже встигла здобути популярність у музичній індустрії.

Анна не тільки продовжує розвивати свою кар'єру, а й пережила особисті зміни. Вона вийшла заміж за скандального блогера Волошина, але їхній шлюб не протримався довго, і пара розлучилася. Проте ці події не стали на заваді її розвитку як артистки.

Зараз Трінчер випускає одні з найхітовіших треків в Україні, які регулярно підкорюють топ чарти. Її пісні завжди знаходять відгук у слухачів і займають провідні позиції у музичних рейтингах.

Окрім музичної кар'єри, Анна активно розвиває свій блог, де ділиться з підписниками моментами свого життя та думками. Вона також займається особистим розвитком, працюючи над своєю психологічною та фізичною формою, і стає прикладом для тих, хто прагне до самовдосконалення.

Маша Кондратенко

Маша Кондратенко, подібно до Анни Трінчер, вирішила присвятити своє життя музичній кар'єрі після участі в "Школі". Вона активно розвиває себе як співачка, експериментуючи з різними жанрами та звуками, і її творчість поступово здобуває популярність серед слухачів.

Нещодавно Марія взяла участь у національному відборі на Євробачення, що стало важливим етапом у її кар'єрі. Багато хто прогнозував Маші перемогу завдяки її таланту та харизмі, а також сильному виступу на сцені. Однак, попри великі очікування, вона не здобула перше місце. Це не стало для неї кінцем шляху, а лише стимулом для подальшого розвитку.