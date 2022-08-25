Олег Сенцов рассказал, что Филимонова ранили еще раз: "Мы виделись"

Олег Сенцов рассказал о звездах на фронте. Он признался, что лидер неформального объединения "Гонор" Филимонов был еще раз ранен.

Украинский режиссер и теперь военный Олег Сенцов рассказал о встречах со звездами на войне. В интервью 24 каналу он сообщил, что Сергей Филимонов был вторично ранен.

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Звезды на войне и Олег Сенцов

Олег Сенцов рассказал, что из-за второго ранения его собрат и главный герой в криминальной драме "Носорог" получил сотрясение, но он уже пришел в себя.

С Сергеем Филимоновым сегодня мы виделись. Он был ранен дважды, но уже в строю. Первый раз его порубило "Градом", а в результате второго получил сотрясение. Одному парню там сильно ногу ранило, – сообщил режиссер.



Сенцов и Филимонов / Фото из фейсбука режиссера

, впервые Сергей Филимонов получил осколочное ранение в начале июля вблизи Лисичанска. Тогда Сенцов поддерживал товарища

Олег Сенцов периодически встречает других звездных коллег и певцов. В частности, он виделся с Хливнюком, с которым делал фото раньше.

"Еще есть другие актеры из "Носорога", двоих я видел, даже больше. Кто-то из технической группы есть, где-то людей 10 — участвовавших в производстве фильма. Они воюют, я их видел своими глазами. Несколько раз я встречал Хливнюка, Тополю я не видел, но слышал о нем. Я уверен, что каждый делает то, что может".