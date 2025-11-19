Батько – голова мафіозі, а Кевін – привид: неординарні фанатські теорії про фільм "Сам удома"

Усі звикли до того, що "Сам удома" – традиційний фільм на Різдво, який переглядають щороку у родинному колі. Та й, мабуть, ніколи не було здогадок, що з цим фільмом може бути щось не те.

Та деякі фанатські теорії про комедійну історію, де родина забуває Кевіна одного вдома, може ховати за собою деякі непередбачувані історії, що здивують будь-якого глядача, пише 24 Канал.

Такі варіанти розвитку подій можуть докорінно змінити традиційне уявлення про різдвяну історію родини Маккалістерів.

Пітер Маккалістер (батько родини) – голова мафіозі

Головна окраса фільму – розкішний будинок родини. За сюжетом не розкрили жодних деталей, ким працює батько сім'ї, що може дозволити собі житло та ще й відпустку у Європі.

Через це припускають, що Маккалістери заробляють гроші не у чесний спосіб. Відповідно до теорії, батько Кевіна – голова мафіозного клану, що дозволило заробити такі статки.

Як підтвердження наводять факти, що родина дуже легко ставиться до витрат, а у Кевіна присутня агресивність, з якою він захищав будинок від грабіжників. Фанати також пропонують згадати момент, коли до будинку зайшов чоловік у формі поліціянта, а Пітер поцікавився, чи це прийшли по нього. Нібито такий собі натяк на те, що його діяльність може бути незаконною.

Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму

"Мокрі бандити" – не головні негідники фільму

У фанатській теорії припускають, що дядько Френк – більш негативний персонаж, ніж Гаррі і Марв, які самі себе назвали "мокрими бандитами", а потім – "липкими бандитами".

Зауважують, що брат Пітера постійно відчуває негативні емоції до Кевіна, а також є відверто скупим, про що хлопець вказав у другій частині фільму.

За думками фанів, саме дядько Френк накликав грабіжників на дім Маккалістерів. Усе через те, що він заздрить достатку брата, тому його натура вирішила зіпсувати життя рідній людині.

Дядько Френк / Кадр із фільму "Сам удома"

Кевін – привид чи геній-психопат?

Іноді фанатські теорії перетинають деяку межу, що волосся на шкірі стає дибки. Дехто припускає, що Кевін – мертвий, а його персонаж – привид, який тероризує родину, а потім ще й лупцює бандитів.

Хтось каже, що хлопцю притаманні риси генія-психопата, адже його пастки жорстокі та витончені, що вказує на певні розлади.

У приклад зловісності героя наводять його фразу: "Я змусив свою родину зникнути", а конструкції, які він побудував як захист від бандитів, змушують вважати, що Кевін – архітектор ігор на виживання з фільму "Пила".

Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму

Звісно, важко повірити, що автори фільму мали у своїх думках саме такі припущення щодо родини, адже в реальності історія про хлопчика, що залишився сам удома, є чудовою комедією на різдвяну тематику. Але хто ми такі, щоб забороняти фанатам вигадувати власні теорії?!

