Неочікувана теорія з легендарного фільму: моторошного дідуся із "Сам удома" порівняли з Ісусом

У мережі набирає популярності теорія, що моторошний сусід Кевіна МакКаллістера зі стрічки "Один вдома", Старий Марлі, символічно уособлює Ісуса Христа. Ідея отримала широкий розголос після виходу відео, в якому режисер Зейн О'Ґвін та кінематографіст Джек Мергіст детально аналізують культові сцени фільму 1990 року.

Вони виявляють численні біблійні паралелі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Whiskey Riff. Моторошного дідуся із "Сам удома" порівняли з Ісусом: які є біблійні паралелі? За словами О'Ґвіна є декілька появ Старого Марлі у фільмі, які мають символічне значення: він розсипає сіль на тротуар, що можна трактувати як жест служіння іншим. Саме в цей момент Кевін уперше починає долати свій страх.

Сцена в магазині, де чути дзвіночок. О'Ґвін звертає увагу на кадр, у якому через скло видно долоню Марлі з раною – це, за його словами, може бути візуальним натяком на біблійні мотиви страждання та жертви.

Епізод у церкві: саме там Старий Марлі вперше говорить у фільмі. Чоловік вітає Кевіна з Різдвом Христовим.

Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму Під час виконання колядки "O Holy Night" вони розмовляють про страхи, самотність і важкі стосунки з рідними людьми. О'Ґвін вважає, що тут Марлі постає у ролі духовного провідника.

Фінал стрічки: Кевіна рятує саме Старий Марлі. Після цього Марлі мириться з власним сином. За версією прихильників теорії, цей момент символізує примирення Бога з людьми. Що відомо про легендарний фільм "Сам удома"? "Сам удома" – це різдвяна класика, сімейний фільм, прем'єра якого відбулася 1990 року.

Важливо, що й досі він не втрачає своєї актуальності.

Стрічка мала величезний успіх: всього за 29 тижнів прокату вона зібрала 476,6 мільйона доларів і стала абсолютним рекордсменом у своєму жанрі.

Історія розповідає те, як батьки випадково забувають одного з багатьох своїх дітей вдома, поїхавши до Парижу, Кевін залишається в Америці. Але довго сумувати йому не доведеться – до дому вже прямують злодії. Маленькому Кевіну доведеться вигадати чимало хитрих пасток, аби захистити свій дім.

Роль старого Марлі зіграв Роберт Блоссом, а роль Кевіна зробила Маколея Калкіна світовою зіркою.