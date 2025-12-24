Вони виявляють численні біблійні паралелі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Whiskey Riff.
Рекомендуємо Мюзикл "Жив пес Сірко" Василя Байдака вийшов онлайн: де дивитись довгоочікувану прем'єру
Моторошного дідуся із "Сам удома" порівняли з Ісусом: які є біблійні паралелі?
За словами О'Ґвіна є декілька появ Старого Марлі у фільмі, які мають символічне значення:
- він розсипає сіль на тротуар, що можна трактувати як жест служіння іншим. Саме в цей момент Кевін уперше починає долати свій страх.
- Сцена в магазині, де чути дзвіночок. О'Ґвін звертає увагу на кадр, у якому через скло видно долоню Марлі з раною – це, за його словами, може бути візуальним натяком на біблійні мотиви страждання та жертви.
- Епізод у церкві: саме там Старий Марлі вперше говорить у фільмі. Чоловік вітає Кевіна з Різдвом Христовим.
Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму
- Під час виконання колядки "O Holy Night" вони розмовляють про страхи, самотність і важкі стосунки з рідними людьми. О'Ґвін вважає, що тут Марлі постає у ролі духовного провідника.
- Фінал стрічки: Кевіна рятує саме Старий Марлі. Після цього Марлі мириться з власним сином. За версією прихильників теорії, цей момент символізує примирення Бога з людьми.
Дивіться також Не "Сам удома": фільм з Маколеєм Калкіним, який ви обожнювали в дитинстві
Що відомо про легендарний фільм "Сам удома"?
- "Сам удома" – це різдвяна класика, сімейний фільм, прем'єра якого відбулася 1990 року.
- Важливо, що й досі він не втрачає своєї актуальності.
- Стрічка мала величезний успіх: всього за 29 тижнів прокату вона зібрала 476,6 мільйона доларів і стала абсолютним рекордсменом у своєму жанрі.
- Історія розповідає те, як батьки випадково забувають одного з багатьох своїх дітей вдома, поїхавши до Парижу, Кевін залишається в Америці. Але довго сумувати йому не доведеться – до дому вже прямують злодії. Маленькому Кевіну доведеться вигадати чимало хитрих пасток, аби захистити свій дім.
- Роль старого Марлі зіграв Роберт Блоссом, а роль Кевіна зробила Маколея Калкіна світовою зіркою.