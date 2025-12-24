Вони виявляють численні біблійні паралелі. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Whiskey Riff.

Рекомендуємо Мюзикл "Жив пес Сірко" Василя Байдака вийшов онлайн: де дивитись довгоочікувану прем'єру

Моторошного дідуся із "Сам удома" порівняли з Ісусом: які є біблійні паралелі?

За словами О'Ґвіна є декілька появ Старого Марлі у фільмі, які мають символічне значення:

він розсипає сіль на тротуар, що можна трактувати як жест служіння іншим. Саме в цей момент Кевін уперше починає долати свій страх.

Сцена в магазині, де чути дзвіночок. О'Ґвін звертає увагу на кадр, у якому через скло видно долоню Марлі з раною – це, за його словами, може бути візуальним натяком на біблійні мотиви страждання та жертви.

Епізод у церкві: саме там Старий Марлі вперше говорить у фільмі. Чоловік вітає Кевіна з Різдвом Христовим.



Фільм "Сам удома" / Кадр із фільму

Під час виконання колядки "O Holy Night" вони розмовляють про страхи, самотність і важкі стосунки з рідними людьми. О'Ґвін вважає, що тут Марлі постає у ролі духовного провідника.

Фінал стрічки: Кевіна рятує саме Старий Марлі. Після цього Марлі мириться з власним сином. За версією прихильників теорії, цей момент символізує примирення Бога з людьми.

Дивіться також Не "Сам удома": фільм з Маколеєм Калкіним, який ви обожнювали в дитинстві

Що відомо про легендарний фільм "Сам удома"?