Они обнаруживают многочисленные библейские параллели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Whiskey Riff.
Жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом: какие есть библейские параллели?
По словам О'Гвина есть несколько появлений Старого Марли в фильме, которые имеют символическое значение:
- он рассыпает соль на тротуар, что можно трактовать как жест служения другим. Именно в этот момент Кевин впервые начинает преодолевать свой страх.
- Сцена в магазине, где слышен колокольчик. О'Гвин обращает внимание на кадр, в котором через стекло видно ладонь Марли с раной – это, по его словам, может быть визуальным намеком на библейские мотивы страдания и жертвы.
- Эпизод в церкви: именно там Старик Марли впервые говорит в фильме. Мужчина поздравляет Кевина с Рождеством Христовым.
Фильм "Один дома" / Кадр из фильма
- Во время исполнения колядки "O Holy Night" они разговаривают о страхах, одиночества и тяжелых отношениях с родными людьми. О'Гвин считает, что здесь Марли предстает в роли духовного проводника.
- Финал ленты: Кевина спасает именно Старик Марли. После этого Марли мирится с собственным сыном. По версии сторонников теории, этот момент символизирует примирение Бога с людьми.
Что известно о легендарном фильме "Один дома"?
- "Один дома" – это рождественская классика, семейный фильм, премьера которого состоялась в 1990 году.
- Важно, что до сих пор он не теряет своей актуальности.
- Лента имела огромный успех: всего за 29 недель проката она собрала 476,6 миллиона долларов и стала абсолютным рекордсменом в своем жанре.
- История рассказывает то, как родители случайно забывают одного из многих своих детей дома, уехав в Париж, Кевин остается в Америке. Но долго скучать ему не придется – к дому уже направляются воры. Маленькому Кевину придется придумать немало хитрых ловушек, чтобы защитить свой дом.
- Роль старика Марли сыграл Роберт Блоссом, а роль Кевина сделала Маколея Калкина мировой звездой.