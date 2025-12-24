Они обнаруживают многочисленные библейские параллели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Whiskey Riff.

Жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом: какие есть библейские параллели?

По словам О'Гвина есть несколько появлений Старого Марли в фильме, которые имеют символическое значение:

он рассыпает соль на тротуар, что можно трактовать как жест служения другим. Именно в этот момент Кевин впервые начинает преодолевать свой страх.

Сцена в магазине, где слышен колокольчик. О'Гвин обращает внимание на кадр, в котором через стекло видно ладонь Марли с раной – это, по его словам, может быть визуальным намеком на библейские мотивы страдания и жертвы.

Эпизод в церкви: именно там Старик Марли впервые говорит в фильме. Мужчина поздравляет Кевина с Рождеством Христовым.



Во время исполнения колядки "O Holy Night" они разговаривают о страхах, одиночества и тяжелых отношениях с родными людьми. О'Гвин считает, что здесь Марли предстает в роли духовного проводника.

Финал ленты: Кевина спасает именно Старик Марли. После этого Марли мирится с собственным сыном. По версии сторонников теории, этот момент символизирует примирение Бога с людьми.

Что известно о легендарном фильме "Один дома"?