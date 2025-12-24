Лента продолжает традицию сервиса готовить контент к Рождеству и Новому году, и одновременно открывает новую страницу украинских мюзиклов как первый проект, созданный прежде всего для стриминга в этом жанре. В материале 24 Канала узнаете больше о долгожданной праздничной премьере.

Смотрите также Остросюжетный мини-сериал о криминале, который смотрят украинцы на Netflix

Что известно о мюзикле "Жил пес Сирко" Василия Байдака?

"Жил пес Сирко" – это сочетание юмора, музыкальных номеров, украинских традиций и любимых мотивов, получивших новую жизнь в современном сюжете. Режиссером мюзикла выступил Василий Байдак, для которого проект стал режиссерским дебютом в формате полнометражной ленты. Сценарий написали Василий Байдак и Юра Карагодин.

Когда я вспоминаю новогодние праздники в детстве, то помню не только само ощущение, но и тот контент, который мы смотрели – новогодние шоу, мюзиклы, фильмы. Это было что-то очень теплое и развлекательное. Такой себе теплый "кисель": смотришь и буквально валяешься в нем, как свинья в болоте. И получаешь от этого настоящее удовольствие. Мне начало не хватать этого ощущения. Тогда я подумал: возможно, стоит попробовать сделать это самому,

– поделился Василий Байдак.

Съемки проходили в Киеве на территории музея "Мамаева Слобода". Для мюзикла создан ряд оригинальных музыкальных композиций, а также использовано несколько хорошо знакомых легендарных песен, получивших новое звучание в контексте ленты.

Зрители увидят музыкальные номера, хореографию и специально построенные декорации. "Жил пес Сирко" рассказывает историю семьи, которая случайно оказывается в водовороте рождественских приключений вместе с псом Сирко и "волчьей компанией", где добро, хитрости и юмор переплетаются в современную сказочную историю.

Наш нынешний проект – это бережное переосмысление любимой украинской сказки. Мы сохранили дух традиции, но добавили современную музыкальность, юмор и ритм, чтобы история звучала актуально. "Жил пес Сирко" – еще один шаг в развитие украинской культуры и создание контента, который объединяет людей и сохраняет нашу историю живой,

– рассказывает Валерия Толочина, продюсер мюзикла и СМО MEGOGO.

Кстати, ранее мы также писали, как прошла премьера мюзикла "Жил пес Сирко". Читайте больше – по ссылке.

Что известно об актерском составе мюзикла?

В съемках мюзикла приняли участие более 50 актеров, музыкантов, телеведущих и артистов, включая массовые сцены:

Алексей Завгородний (POSITIFF),

Марк Куцевалов,

Юрий Оруджов,

Олег Свищ,

Екатерина Павленко (Monokate),

Даша Кубик,

Наталья Гарипова,

Юрий Ткач,

Виталий Козловский,

Олег Скрипка,

Юля Юрина и ансамбль "Гвара",

Алексей Суханов,

Даниэла Заюшкина (VIVIENNE MORT),

Миша Правильный,

Анатолий Анатолич,

Роман Мищеряков,

Юра Карагодин,

IVAN LIULENOV,

Артем Дамницкий,

группы Badstreet Boys (Слава Кедр, Владимир Дантес, Сеньор Ежу, Василий Байдак) и "Вход В Сменной Обуви" – Александр Стеганов,

Napilnik,

DJ Feeteel,

DJ Bloodless.

Закадровый голос – Николай Луценко.

В ленте есть комедийные камео и музыкальные выступления популярных украинских артистов, что создают праздничное настроение и позволяют увидеть любимых звезд в неожиданных ролях. Часть декораций для мюзикла строили с нуля – от дома главного героя до плетней и праздничных столов с деталями, передающими дух украинского празднования. Для съемок также создавали искусственный снег и зимнюю атмосферу, чтобы обеспечить зимнюю эстетику несмотря на реальные погодные условия.

Мы долго думали, как правильно передать атмосферу семейного и теплого контента, который не требует напряжения от зрителя. Так возникла идея обратиться к сказке о Сирко – истории, которую на самом деле все знают. "Жил пес Сирко" – это попытка создать современный рождественский мюзикл, который легко смотрится, погружает в атмосферу праздника и оставляет после себя тепло,

– комментирует режиссер Василий Байдак.

"Жил пес Сирко": смотрите онлайн тизер мюзикла

К мюзиклу написано несколько новых песен, созданных специально для проекта. Одна из них, песня "Це не сон" стала творческой коллаборацией POSITIFF и Юли Юриной. Трек создавался именно под ритм фильма – с сочетанием юмора, драйва и теплой рождественской эмоции, характерной для мюзикла. Его премьера запланирована на 24 декабря.

Для меня участие в "Жил пес Сирко" – это возможность стать частью нового украинского мюзикла, сделанного с любовью, юмором и уважением к нашей культуре. Хочу, чтобы эта история стала для зрителей частью праздничного настроения и семейной магии Рождества,

– вспоминает исполнитель главной роли POSITIFF.

"Жил пес Сирко" – часть стратегии увеличения украиноязычного контента на MEGOGO. Посмотреть фильм можно на медиасервисе, оформив любую из доступных переплат.