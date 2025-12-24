Лента продолжает традицию сервиса готовить контент к Рождеству и Новому году, и одновременно открывает новую страницу украинских мюзиклов как первый проект, созданный прежде всего для стриминга в этом жанре. В материале 24 Канала узнаете больше о долгожданной праздничной премьере.
Что известно о мюзикле "Жил пес Сирко" Василия Байдака?
"Жил пес Сирко" – это сочетание юмора, музыкальных номеров, украинских традиций и любимых мотивов, получивших новую жизнь в современном сюжете. Режиссером мюзикла выступил Василий Байдак, для которого проект стал режиссерским дебютом в формате полнометражной ленты. Сценарий написали Василий Байдак и Юра Карагодин.
Когда я вспоминаю новогодние праздники в детстве, то помню не только само ощущение, но и тот контент, который мы смотрели – новогодние шоу, мюзиклы, фильмы. Это было что-то очень теплое и развлекательное. Такой себе теплый "кисель": смотришь и буквально валяешься в нем, как свинья в болоте. И получаешь от этого настоящее удовольствие. Мне начало не хватать этого ощущения. Тогда я подумал: возможно, стоит попробовать сделать это самому,
– поделился Василий Байдак.
Съемки проходили в Киеве на территории музея "Мамаева Слобода". Для мюзикла создан ряд оригинальных музыкальных композиций, а также использовано несколько хорошо знакомых легендарных песен, получивших новое звучание в контексте ленты.
Зрители увидят музыкальные номера, хореографию и специально построенные декорации. "Жил пес Сирко" рассказывает историю семьи, которая случайно оказывается в водовороте рождественских приключений вместе с псом Сирко и "волчьей компанией", где добро, хитрости и юмор переплетаются в современную сказочную историю.
Наш нынешний проект – это бережное переосмысление любимой украинской сказки. Мы сохранили дух традиции, но добавили современную музыкальность, юмор и ритм, чтобы история звучала актуально. "Жил пес Сирко" – еще один шаг в развитие украинской культуры и создание контента, который объединяет людей и сохраняет нашу историю живой,
– рассказывает Валерия Толочина, продюсер мюзикла и СМО MEGOGO.
Что известно об актерском составе мюзикла?
В съемках мюзикла приняли участие более 50 актеров, музыкантов, телеведущих и артистов, включая массовые сцены:
- Алексей Завгородний (POSITIFF),
- Марк Куцевалов,
- Юрий Оруджов,
- Олег Свищ,
- Екатерина Павленко (Monokate),
- Даша Кубик,
- Наталья Гарипова,
- Юрий Ткач,
- Виталий Козловский,
- Олег Скрипка,
- Юля Юрина и ансамбль "Гвара",
- Алексей Суханов,
- Даниэла Заюшкина (VIVIENNE MORT),
- Миша Правильный,
- Анатолий Анатолич,
- Роман Мищеряков,
- Юра Карагодин,
- IVAN LIULENOV,
- Артем Дамницкий,
- группы Badstreet Boys (Слава Кедр, Владимир Дантес, Сеньор Ежу, Василий Байдак) и "Вход В Сменной Обуви" – Александр Стеганов,
- Napilnik,
- DJ Feeteel,
- DJ Bloodless.
- Закадровый голос – Николай Луценко.
В ленте есть комедийные камео и музыкальные выступления популярных украинских артистов, что создают праздничное настроение и позволяют увидеть любимых звезд в неожиданных ролях. Часть декораций для мюзикла строили с нуля – от дома главного героя до плетней и праздничных столов с деталями, передающими дух украинского празднования. Для съемок также создавали искусственный снег и зимнюю атмосферу, чтобы обеспечить зимнюю эстетику несмотря на реальные погодные условия.
Мы долго думали, как правильно передать атмосферу семейного и теплого контента, который не требует напряжения от зрителя. Так возникла идея обратиться к сказке о Сирко – истории, которую на самом деле все знают. "Жил пес Сирко" – это попытка создать современный рождественский мюзикл, который легко смотрится, погружает в атмосферу праздника и оставляет после себя тепло,
– комментирует режиссер Василий Байдак.
"Жил пес Сирко": смотрите онлайн тизер мюзикла
К мюзиклу написано несколько новых песен, созданных специально для проекта. Одна из них, песня "Це не сон" стала творческой коллаборацией POSITIFF и Юли Юриной. Трек создавался именно под ритм фильма – с сочетанием юмора, драйва и теплой рождественской эмоции, характерной для мюзикла. Его премьера запланирована на 24 декабря.
Для меня участие в "Жил пес Сирко" – это возможность стать частью нового украинского мюзикла, сделанного с любовью, юмором и уважением к нашей культуре. Хочу, чтобы эта история стала для зрителей частью праздничного настроения и семейной магии Рождества,
– вспоминает исполнитель главной роли POSITIFF.
"Жил пес Сирко" – часть стратегии увеличения украиноязычного контента на MEGOGO. Посмотреть фильм можно на медиасервисе, оформив любую из доступных переплат.