Неожиданная теория из легендарного фильма: жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом
- В сети возникла теория, что жуткий сосед Кевина из ленты "Один дома", Старик Марли, символически олицетворяет Иисуса Христа, с многочисленными библейскими параллелями.
- Режиссер Зейн О'Гвин отмечает сцены фильма, где Старик Марли выступает как духовный проводник, в частности, когда спасает Кевина и мирится с сыном, символизируя примирение Бога с людьми.
В сети набирает популярность теория, что жуткий сосед Кевина МакКаллистера из фильма "Один дома", Старик Марли, символически олицетворяет Иисуса Христа. Идея получила широкую огласку после выхода видео, в котором режиссер Зейн О'Гвин и кинематографист Джек Мергист подробно анализируют культовые сцены фильма 1990 года.
Они обнаруживают многочисленные библейские параллели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Whiskey Riff.
Жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом: какие есть библейские параллели?
По словам О'Гвина есть несколько появлений Старого Марли в фильме, которые имеют символическое значение:
- он рассыпает соль на тротуар, что можно трактовать как жест служения другим. Именно в этот момент Кевин впервые начинает преодолевать свой страх.
- Сцена в магазине, где слышен колокольчик. О'Гвин обращает внимание на кадр, в котором через стекло видно ладонь Марли с раной – это, по его словам, может быть визуальным намеком на библейские мотивы страдания и жертвы.
- Эпизод в церкви: именно там Старик Марли впервые говорит в фильме. Мужчина поздравляет Кевина с Рождеством Христовым.
Фильм "Один дома" / Кадр из фильма
- Во время исполнения колядки "O Holy Night" они разговаривают о страхах, одиночества и тяжелых отношениях с родными людьми. О'Гвин считает, что здесь Марли предстает в роли духовного проводника.
- Финал ленты: Кевина спасает именно Старик Марли. После этого Марли мирится с собственным сыном. По версии сторонников теории, этот момент символизирует примирение Бога с людьми.
Что известно о легендарном фильме "Один дома"?
- "Один дома" – это рождественская классика, семейный фильм, премьера которого состоялась в 1990 году.
- Важно, что до сих пор он не теряет своей актуальности.
- Лента имела огромный успех: всего за 29 недель проката она собрала 476,6 миллиона долларов и стала абсолютным рекордсменом в своем жанре.
- История рассказывает то, как родители случайно забывают одного из многих своих детей дома, уехав в Париж, Кевин остается в Америке. Но долго скучать ему не придется – к дому уже направляются воры. Маленькому Кевину придется придумать немало хитрых ловушек, чтобы защитить свой дом.
- Роль старика Марли сыграл Роберт Блоссом, а роль Кевина сделала Маколея Калкина мировой звездой.