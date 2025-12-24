Неожиданная теория из легендарного фильма: жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом

В сети набирает популярность теория, что жуткий сосед Кевина МакКаллистера из фильма "Один дома", Старик Марли, символически олицетворяет Иисуса Христа. Идея получила широкую огласку после выхода видео, в котором режиссер Зейн О'Гвин и кинематографист Джек Мергист подробно анализируют культовые сцены фильма 1990 года.

Они обнаруживают многочисленные библейские параллели. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Whiskey Riff.

Жуткого дедушку из "Один дома" сравнили с Иисусом: какие есть библейские параллели?

По словам О'Гвина есть несколько появлений Старого Марли в фильме, которые имеют символическое значение:

он рассыпает соль на тротуар, что можно трактовать как жест служения другим. Именно в этот момент Кевин впервые начинает преодолевать свой страх.

Сцена в магазине, где слышен колокольчик. О'Гвин обращает внимание на кадр, в котором через стекло видно ладонь Марли с раной – это, по его словам, может быть визуальным намеком на библейские мотивы страдания и жертвы.

Фильм "Один дома" / Кадр из фильма

Во время исполнения колядки "O Holy Night" они разговаривают о страхах, одиночества и тяжелых отношениях с родными людьми. О'Гвин считает, что здесь Марли предстает в роли духовного проводника.

Финал ленты: Кевина спасает именно Старик Марли. После этого Марли мирится с собственным сыном. По версии сторонников теории, этот момент символизирует примирение Бога с людьми.

Что известно о легендарном фильме "Один дома"?