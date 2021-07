Ще більше "Сексу і міста": нові кадри із Сарою Джессікою Паркер

У Нью-Йорку відбувається знімальний процес продовження культового серіалу 2000-х "Секс і місто".В мережі з’явилися нові кадри зі зйомок перезапуску, на яких зображено головних героїнь – мешканок Мангеттена – Сару Джессіку Паркер, Синтію Ніксон та Крістін Девіс.

Папараці та жителі Нью-Йорка в захваті, адже багато сцен знімають на вулиці, таким чином можна без проблем побачити улюблених героїнь серіалу. Керрі Бредшоу, Міранда Гоббс і Шарлотта Йорк – в ефектних стильних образах.

Керрі Бредшоу, героїня Сари Джессіки Паркер, в перший же день знімалася у двох образах. Спершу вона з’явилася перед камерою в спідниці в клітинку та в білій футболці, поверх якої – легкий кардиган. Стильний образ доповнили оранжева сумочка через плече та намисто кольору моря. Поряд із Сарою ми бачимо Синтію Ніксон, яка одягнена в стримані вільні штани та сорочку. Обидвоє актрис виглядали розкішно.



Сара Джессіка Паркер та Синтія Кіксон / Фото Getty Images

Пізніше Керрі Бредшоу красувалася в білій сукні плісе довжини міді, пудровому плащі, а також білих мюлі на підборах. У руках актриса тримала сумку-шопер. Обличчя в насиченому макіяжі, а на шиї – делікатна підвіска, у вухах — сережки-цвяшки. Зачіска – буденна, волосся зібране у хвіст.



Сара Джессіка Паркер / Фото Getty Images

Сьогодні, 14липня, Сара Джессіка Паркер з'явилася на зйомках у костюмі Claude Montana пудрового кольору з оригінальними деталями на штанах, який поєднала із жакетом із літньої тканини – атласу, у квітковий візерунок. Цікавий образ доповнили капелюшок із червоним пір’ям, босоніжки Saint Laurent в кольори веселки та дві цікаві сумки через плече.



Сара Джессіка Паркер / Фото Getty Images

Шарлотта Йорк, героїня Крістін Девіс, була одягнена в блакитну спідницю в горох і білу блузку з рукавами-ліхтариками. У такому вбранні героїня акторка вигулювала собаку.



Крістін Девіс / Фото Getty Images

Синтію Ніксон папараці зловило у веселій смугастій сукні від Dries Van Noten, яку поєднала з босоніжками на платформі від Clergerie і сумочкою від Loewe.



Синтія Ніксон / Фото Getty Images

Нагадаємо, 9 липня в Нью-Йорку офіційно почалися зйомки продовження серіалу "Секс і місто", який отримав назву And Just Like That. У об'єктиви місцевих папараці потрапили фрагменти однієї з перших сцен, в якій відбувається зустріч героїнь Сари Джессіки Паркер, Синтії Ніксон та Крістін Девіс.

Що відомо про перезапуск "Секс і місто":

Перезапуск серіалу HBO Max має назву And Just Like That й 10 епізодів;

й Його знімають під керівництвом Майкла Патріка Кінга;

Нещодавно ми також бачили спільне фото героїнь під час зйомок, яке Сара Джессіка Паркер опублікувала в інстаграмі із підписом: "Знову разом. Читання сценарію перших епізодів";

Щодо головних героїнь: востаннє глядачі бачили персонажа Синтію Ніксон у другій частині "Секс і місто"; Сара Джессіка Паркер у своєму інстаграмі повідомила, що наступне шоу без неї, звісно, не обійдеться; Крістін Девіс у серіалі була домогосподаркою, тож у нових серіях, очевидно, продовжуватимуть тему виховання її двох дітей, Лілі й Роуз, та стосунки з чоловіком;

