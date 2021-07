Еще больше "Секса в большом городе": новые кадры с Сарой Джессикой Паркер

В Нью-Йорке проходит съемочный процесс продолжения культового сериала 2000-х "Секс в большом городе". В сети появились новые кадры со съемок перезапуска, на которых изображены главные героини – жительницы Манхэттена – Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Папарацци и жители Нью-Йорка в восторге, ведь много сцен снимают на улице, таким образом можно без проблем увидеть любимых героинь сериала. Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк – в эффектных стильных образах.

Кэрри Брэдшоу, героиня Сары Джессики Паркер, в первый же день снималась в двух образах. Сперва она появилась перед камерой в юбке в клеточку и в белой футболке, поверх которой – легкий кардиган. Стильный образ дополнили оранжевая сумочка через плечо и ожерелье цвета моря. Рядом с Сарой мы видим Синтию Никсон, которая одета в сдержанные свободные брюки и рубашку. Обе актрисы выглядели роскошно.



Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Фото Getty Images

Позже Кэрри Брэдшоу красовалась в белом платье плиссе длины миди, пудровом плаще, а также белых мюли на каблуках. В руках актриса держала сумку-шопер. Лицо в насыщенном макияже, а на шее – деликатная подвеска, в ушах – серьги-гвоздики. Прическа – обыденная, волосы собраны в хвост.



Сара Джессика Паркер / Фото Getty Images

Сегодня, 14 июля, Сара Джессика Паркер появилась на съемках в костюме Claude Montana пудрового цвета с оригинальными деталями на брюках, который соединила с жакетом из летней ткани-атласа, в цветочный узор. Интересный образ дополнили шляпка с красными перьями, босоножки Saint Laurent в цвета радуги и две интересные сумки через плечо.



Сара Джессика Паркер / Фото Getty Images

Шарлотта Йорк, героиня Кристин Дэвис, была одета в голубую юбку в горох и белую блузку с рукавами-фонариками. В таком наряде героиня актриса выгуливала собаку.



Кристин Дэвис / Фото Getty Images

Синтию Никсон папарацци поймали в веселом полосатом платье от Dries Van Noten, которое она соединила с босоножками на платформе от Clergerie и сумочкой от Loewe.



Синтия Никсон / Фото Getty Images

Напомним, 9 июля в Нью-Йорке официально начались съемки продолжения сериала "Секс в большом городе", который получил название And Just Like That. В объективы местных папарацци попали фрагменты одной из первых сцен, в которой происходит встреча героинь Сары Джессики Паркер, Синтии Никсон и Кристин Дэвис.

Что известно о перезапуске "Секс в большом городе":

Перезапуск сериала HBO Max называется And Just Like That и имеет 10 эпизодов ;

; Его снимают под руководством Майкла Патрика Кинга;

О деталях актерского состава перезапуска сериала "Секс в большом городе" – читайте в нашем материале, который мы писали ранее;

Недавно мы также видели совместное фото героинь во время съемок, которое Сара Джессика Паркер опубликовала в инстаграме с подписью: "Снова вместе. Чтение сценария первых эпизодов" ;

; Относительно главных героинь: в последний раз зрители видели персонажа Синтии Никсон во второй части "Секс в большом городе"; Сара Джессика Паркер в своем инстаграме сообщила, что следующее шоу без нее, конечно, не обойдется; Кристин Дэвис в сериале была домохозяйкой, так что в новых сериях, очевидно, будут продолжать тему воспитания ее двоих детей, Лили и Роуз, и отношения с мужем;

Вероятно, премьера перезапуска состоится в конце 2021-го или начале 2022 года.