Після заяви про жорстоке зґвалтування Армі Гаммера звільнили у розпал зйомок

Здається, Армі Гаммер на піку своєї слави в Голлівуді може втратити все. Актора звільнили з проєкту "Шпигун на мільярд доларів" (The Billion Dollar Spy).
Ще у жовтні 2020 року Армі Гаммера затвердили на зйомки "Шпигун на мільярд доларів". Сюжет стрічки про холодну війну США та Росії базувався на реальних подіях, а актор мав перевтілитись в Бреда Рейда, який тільки перейшов у московський відділ ЦРУ.
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Зйомки фільму розпочались, відтак збитки від звільнення Армі Гаммера будуть чималими. Партнером актора по цій стрічці виступив Мадс Міккельсен. Наразі невідомо, скільки спільних сцен зірки стрічки вже відзняли, та хто замінить Гаммера у проєкті "Шпигун на мільярд доларів".
Режисеркою фільму виступила Амма Асанте. Саме вона спільно з продюсерами стрічки у короткі терміни шукатиме заміну скандальному актору.
- Гучний скандал спалахнув у перші дні січня 2021 року. Тоді у мережу та ЗМІ злили фрагменти листування Армі Гаммера з дівчиною, в яких він розповідав про еротичні фантазії, зокрема, канібалізмі і зґвалтуванні.
- Інформацію преса подала як можливий наклеп, адже цілком ймовірно, що автором міг бути не сам Армі Гаммер. Однак після цього колишні обраниці актора заявили: він схильний до жорстокості. Одна дівчина навіть стверджувала, що після розриву стосунків з Армі вона проходила терапію у психолога. Водночас чоловік заявляв, що всі ці заяви – "нісенітниця" та "злі і брехливі онлайн-атаки".
- Інша жертва заявила, що її Армі Гаммер ґвалтував упродовж 4 годин. Сталось це у 2017 році в Лос-Анджелесі. Дівчина думала, що актор вб'є її після сексуального насилля.
- Колишня дружина Армі Гаммера, яка після розлучення залишилась жити з двома їхніми спільними дітьми, не приховувала шоку від скандалу. Елізабет Чемберс запевнила, що не була жертвою домашнього чи сексуального насилля у шлюбі. Але вона вирішила не ставати на захист Армі Гаммера і додала, що жертви можуть говорити і правду. Наразі за розслідування взялась поліція.
- Гучний секс-скандал повпливав на кар'єру Армі Гаммера: його звільнили з кількох проєктів, серед яких – стрічка Shotgun Wedding з Дженніфер Лопес та серіал The Offer.