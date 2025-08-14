У липні 2025 року канал HBO оголосив, що розпочалися зйомки серіалу про "Гаррі Поттера". Відомо, що кожна з семи книг легендарної Джоан Роулінг матиме окремий сезон.

Так у мережі можна прочитати інформацію про те, що HBO планує "розтягнути" новий серіал про "Гаррі Поттера" на ціле десятиліття. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Forbes.

Серіал про "Гаррі Поттера" триватиме 10 років: що відомо?

Стало відомо, що прем'єру першої частини планують на 2027 рік, а фінальний сезон вийде лише у 2037-му. Нагадаємо, що знімання уже розпочались, раніше видання Variety повідомляло, що зйомки першого сезону триватимуть до весни 2026 року, а після невеликої перерви розпочнеться робота над другим.

Зйомки серіалу "Гаррі Поттер" / Фото HBO

Відомо, що на відміну від фільму, у серіалі буде набагато більше деталей та нових сюжетних ліній, на які точно ніхто не сподівається. Ба більше, кінотворці зізнавались, що спробують вийти за межі оригінальної історії.

Наразі невідомо, чи сподобаються ці нововведення справжнім поттероманам, однак, видається, що знімальна команда налаштована рішуче.