Ще більше магії: HBO планує розтягнути новий серіал про "Гаррі Поттера" на ціле десятиліття
- HBO планує створити серіал про "Гаррі Поттера", який триватиме 10 років.
- Прем'єра першої частини запланована на 2027 рік, а фінальний сезон вийде у 2037-му.
- Зйомки першого сезону вже почалися і триватимуть до весни 2026 року, після чого розпочнеться робота над другим сезоном.
- Серіал відрізнятиметься від фільмів, намагаючись вийти за межі оригінальної історії, що може викликати різні реакції серед шанувальників.
У липні 2025 року канал HBO оголосив, що розпочалися зйомки серіалу про "Гаррі Поттера". Відомо, що кожна з семи книг легендарної Джоан Роулінг матиме окремий сезон.
Так у мережі можна прочитати інформацію про те, що HBO планує "розтягнути" новий серіал про "Гаррі Поттера" на ціле десятиліття. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Forbes.
Серіал про "Гаррі Поттера" триватиме 10 років: що відомо?
Стало відомо, що прем'єру першої частини планують на 2027 рік, а фінальний сезон вийде лише у 2037-му. Нагадаємо, що знімання уже розпочались, раніше видання Variety повідомляло, що зйомки першого сезону триватимуть до весни 2026 року, а після невеликої перерви розпочнеться робота над другим.
До речі, раніше ми розповідали про акторський склад нового "Гаррі Поттера". Дізнайтесь, хто зіграє Мелфоїв і Дурслів – за посиланням.
Зйомки серіалу "Гаррі Поттер" / Фото HBO
Відомо, що на відміну від фільму, у серіалі буде набагато більше деталей та нових сюжетних ліній, на які точно ніхто не сподівається. Ба більше, кінотворці зізнавались, що спробують вийти за межі оригінальної історії.
Наразі невідомо, чи сподобаються ці нововведення справжнім поттероманам, однак, видається, що знімальна команда налаштована рішуче.