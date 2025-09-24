Настала пора дощових осінніх днів, коли найбільше хочеться залишатися вдома, в теплі, за переглядом улюблених фільмів чи серіалів.

Володимир Дантес у розмові з журналістами Show 24 розповів, які стрічки любить передивлятися саме він. За словами артиста, це серіали, які допоможуть посміятися, розслабитися й насолодитися увечері.

Улюблені серіали Володимира Дантеса

"Друзі"

Прем'єра цього культового серіалу, який тривав цілих 10 сезонів, відбулася у 1994 році. Головні герої стрічки – шестеро друзів, які мешкають у Нью-Йорку. Сюжет обертається навколо: розумної, але часто невпевненої в собі Моніки, її саркастичного брата Чендлера, веселого й трохи наївного Джої, ексцентричної музикантки Фібі, романтичного палеонтолога Росса та незалежної Рейчел, яка втікає зі свого весілля й разом із друзями будує нове життя.

Незмінне місце зустрічі цієї легендарної шестірки, де обговорюють свої плани – кав'ярня Central Perk. Найголовніше в історії "Друзів" – міцна дружба, яка допомагає пережити будні дорослих й робить життя трішки цікавішим. На екрані бачимо, як друзі разом долають всі життєві виклики, діляться своїми радощами та проблемами.

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу