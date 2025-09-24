Укр Рус
Кіно Кінодобірки 2 серіали, які не набридає передивлятися
24 вересня, 16:46
4

2 серіали, які не набридає передивлятися

Христина Кобак
Основні тези
  • Володимир Дантес назвав серіал "Друзі" одним з улюблених, який любить передивлятися.
  • Серіал "Друзі" розповідає про шістьох друзів, які мешкають у Нью-Йорку, і їхні пригоди та дружбу.

Настала пора дощових осінніх днів, коли найбільше хочеться залишатися вдома, в теплі, за переглядом улюблених фільмів чи серіалів.

Володимир Дантес у розмові з журналістами Show 24 розповів, які стрічки любить передивлятися саме він. За словами артиста, це серіали, які допоможуть посміятися, розслабитися й насолодитися увечері. 

Улюблені серіали Володимира Дантеса

"Друзі"

Прем'єра цього культового серіалу, який тривав цілих 10 сезонів, відбулася у 1994 році. Головні герої стрічки – шестеро друзів, які мешкають у Нью-Йорку. Сюжет обертається навколо: розумної, але часто невпевненої в собі Моніки, її саркастичного брата Чендлера, веселого й трохи наївного Джої, ексцентричної музикантки Фібі, романтичного палеонтолога Росса та незалежної Рейчел, яка втікає зі свого весілля й разом із друзями будує нове життя. 

Незмінне місце зустрічі цієї легендарної шестірки, де обговорюють свої плани – кав'ярня Central Perk. Найголовніше в історії "Друзів" – міцна дружба, яка допомагає пережити будні дорослих й робить життя трішки цікавішим. На екрані бачимо, як друзі разом долають всі життєві виклики, діляться своїми радощами та проблемами. 

"Друзі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Теорія великого вибуху"

Володимир Дантес також радить передивитися американський ситком, який вийшов у 2007 році й тривав 12 сезонів. Головні герої стрічки – двоє фізиків-теоретиків Шелдон і Леонард, а також їхні друзі – інженер Говард і астрофізик Радж. У цю компанію гармонійно вливається сусідка Пенні, яка працює офіціанткою, але мріє про акторську кар'єру. 

"Теорія великого вибуху" поєднує в собі контраст між "науковим" світом і звичайним життям. Це історія про те, як навіть геніальні люди можуть губитися у людських стосунках. Показана й тема дружби, яка допомагає долати всі труднощі. 

"Теорія великого вибуху": дивіться онлайн трейлер серіалу 